Сочи запросил открыть небо для иностранных авиакомпаний

19 марта 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Аэропорт Сочи хочет «открыть небо» для привлечения иностранных авиакомпаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аэропорт Сочи запросил режим открытого неба, который предполагает снятие некоторых ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках на три года. Это следует из письма генерального директора «Аэродинамики» (владеет и управляет аэропортом Сочи) Алексея Старостина, которое было направлено в Минтранс в конце прошлого года. «Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок», — отметил Старостин в письме, с содержанием которого ознакомился РБК. Он также указал, что авиакомпании России имеют ограниченные возможности по выполнению международных рейсов, при этом запуск новых направлений иностранных перевозчиков сдерживают межстрановые соглашения. Аэропорт Сочи уже получал режим «открытого неба» в 2014 году. Он предусматривает выполнение полетов в аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. Режим может привести к увеличению пассажиропотока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аэропорт Сочи запросил режим открытого неба, который предполагает снятие некоторых ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках на три года. Это следует из письма генерального директора «Аэродинамики» (владеет и управляет аэропортом Сочи) Алексея Старостина, которое было направлено в Минтранс в конце прошлого года. «Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок», — отметил Старостин в письме, с содержанием которого ознакомился РБК. Он также указал, что авиакомпании России имеют ограниченные возможности по выполнению международных рейсов, при этом запуск новых направлений иностранных перевозчиков сдерживают межстрановые соглашения. Аэропорт Сочи уже получал режим «открытого неба» в 2014 году. Он предусматривает выполнение полетов в аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. Режим может привести к увеличению пассажиропотока.