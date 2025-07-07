ТАСС: администрация Херсона дистанционно управляет городом из Николаева

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В силовых структурах РФ заявили, что с момента начала СВО очень много людей покинули Херсон
В силовых структурах РФ заявили, что с момента начала СВО очень много людей покинули Херсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские чиновники управляют Херсоном дистанционно из Николаева, а городская администрация де-факто не работает на месте. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. 

Источник агентства заявил, что Херсон стал прифронтовым городом, где размещаются бойцы ВСУ, а в жилых домах оборудуют пункты управления БПЛА и станции РЭБ. По его словам, за время спецоперации очень много людей покинуло город и прибрежные населенные пункты.

Он также отметил, в городе сохраняются перебои с электроснабжением и водоснабжением. В то же время местные чиновники пытаются демонстрировать активность за счет помощи ВСУ, избегая конфликтов с военными. Официальных комментариев украинских властей по этому вопросу на момент публикации не поступало.

После проведения референдума в сентябре 2022 года Россия объявила о вхождении Херсонской области в свой состав, однако город Херсон и правобережная часть региона до сих пор остаются под контролем ВСУ. Российские военные регулярно проводят рейды на эти территории. Украинская сторона не признает итоги референдума и сохраняет военное присутствие в регионе.

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Украинские чиновники управляют Херсоном дистанционно из Николаева, а городская администрация де-факто не работает на месте. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.  Источник агентства заявил, что Херсон стал прифронтовым городом, где размещаются бойцы ВСУ, а в жилых домах оборудуют пункты управления БПЛА и станции РЭБ. По его словам, за время спецоперации очень много людей покинуло город и прибрежные населенные пункты. Он также отметил, в городе сохраняются перебои с электроснабжением и водоснабжением. В то же время местные чиновники пытаются демонстрировать активность за счет помощи ВСУ, избегая конфликтов с военными. Официальных комментариев украинских властей по этому вопросу на момент публикации не поступало. После проведения референдума в сентябре 2022 года Россия объявила о вхождении Херсонской области в свой состав, однако город Херсон и правобережная часть региона до сих пор остаются под контролем ВСУ. Российские военные регулярно проводят рейды на эти территории. Украинская сторона не признает итоги референдума и сохраняет военное присутствие в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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