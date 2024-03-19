В челябинском районе по требованию прокуратуры расчистили дорогу

19 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Дорогу к селам почистила техника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области по требованию прокуратуры была расчищена дорога, ведущая к трем селам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой Кунашакского района проведена проверка по публикации URA.RU о ненадлежащей уборке снега, что привело к затруднению движения транспортных средств к населенным пунктам Акчакуль, Кумкуль и Иксанова. В результате принятых мер дороги для движения транспортных средств расчищены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки было установлено, что содержание дорог не отвечает предъявленным требованиям. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района директору МБУ «Дорсервис» внесено представление, дороги расчищены. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кунашакском районе засыпало снегом дорогу к трем селам. Как рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу, проезд затруднен даже для одного автомобиля. Власти района подтвердили образование снежных переметов на дороге из-за близости к озерам и направили туда технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунашакском районе Челябинской области по требованию прокуратуры была расчищена дорога, ведущая к трем селам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой Кунашакского района проведена проверка по публикации URA.RU о ненадлежащей уборке снега, что привело к затруднению движения транспортных средств к населенным пунктам Акчакуль, Кумкуль и Иксанова. В результате принятых мер дороги для движения транспортных средств расчищены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки было установлено, что содержание дорог не отвечает предъявленным требованиям. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района директору МБУ «Дорсервис» внесено представление, дороги расчищены. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кунашакском районе засыпало снегом дорогу к трем селам. Как рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу, проезд затруднен даже для одного автомобиля. Власти района подтвердили образование снежных переметов на дороге из-за близости к озерам и направили туда технику.