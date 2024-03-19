Челябинец, выигравший квартиру в викторине, узнал о ней от друга из Тагила

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Иван Арсентьев из Челябинска, выигравший квартиру в викторине «Всей семьей — за Челябинск», узнал о победе от друга из Нижнего Тагила (Свердловская область). О том, что челябинец принял поздравления свердловчанина за розыгрыш, он рассказал в прямом эфире ОТВ.

«Мне о квартире сообщил мой друг. Позвонил из Нижнего Тагила, поздравил меня. Я открыл архив в соцсети „ВКонтакте“, где проходил розыгрыш викторины, посмотрели повтор. Увидел, что девушка Анна вытащила мой счастливый билет, и уже тогда поверил», — сообщил Арсентьев.

Мужчина не отвечал на звонки от представителей викторины, опасаясь мошенников. На все незнакомые номера у Арсентьева стоит блокировщик от спама. Имя победителя было названо в эфире 17 марта. Знакомую фамилию и номер телефона увидела мама друга из Свердловской области.

Выигрыш шокировал супругу челябинца. В мае семья ждет второго ребенка. Сейчас молодые родители живут в квартире-студии, в выигранное жилье в ЖК «Ярославский» можно будет переехать в мае.

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Иван Арсентьев из Челябинска, выигравший квартиру в викторине «Всей семьей — за Челябинск», узнал о победе от друга из Нижнего Тагила (Свердловская область). О том, что челябинец принял поздравления свердловчанина за розыгрыш, он рассказал в прямом эфире ОТВ. «Мне о квартире сообщил мой друг. Позвонил из Нижнего Тагила, поздравил меня. Я открыл архив в соцсети „ВКонтакте“, где проходил розыгрыш викторины, посмотрели повтор. Увидел, что девушка Анна вытащила мой счастливый билет, и уже тогда поверил», — сообщил Арсентьев. Мужчина не отвечал на звонки от представителей викторины, опасаясь мошенников. На все незнакомые номера у Арсентьева стоит блокировщик от спама. Имя победителя было названо в эфире 17 марта. Знакомую фамилию и номер телефона увидела мама друга из Свердловской области. Выигрыш шокировал супругу челябинца. В мае семья ждет второго ребенка. Сейчас молодые родители живут в квартире-студии, в выигранное жилье в ЖК «Ярославский» можно будет переехать в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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