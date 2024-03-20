Бизнес-омбудсмен ХМАО вступилась за предпринимателя, у которого мэрия забрала землю

Бизнес-омбудсмен ХМАО Каск помогла предпринимателю в споре с мэрией Нягани

21 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Омбудсмен помогла предпринимателю в споре с мэрией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченная по правам предпринимателей в ХМАО Ирина Каск помогла бизнесмену из Нягани в споре с городской администрацией. Мэрия изъяла у него арендованный участок, а аппарату омбудсмена удалось добиться для бизнесмена увеличения компенсации. «Сторонами [заключено] мировое соглашение, предусматривающее увеличение изначально установленного размера возмещения, предоставление предпринимателю отсрочки для освобождения имущества. А также предоставление взамен изымаемому участку (для продолжения предпринимательской деятельности) иной участок. И здесь я бы хотела отметить вклад в урегулирование спора главы города Нягани. Это было не просто и смело», — сказала Каск во время доклада на заседании думы Югры. Трансляция доступна на сайте окружного парламента. Омбудсмен уточнила, что мэрия изъяла участок на законных основаниях для муниципальных нужд. Однако, определяя размер компенсации, чиновники не учли упущенный доход, который бизнесмен мог получить за счет этой земли. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели пожаловались югорскому бизнес-омбудсмену на муниципальное предприятие в Сургутском районе. В качестве повода они указывали расценки на прием мусора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченная по правам предпринимателей в ХМАО Ирина Каск помогла бизнесмену из Нягани в споре с городской администрацией. Мэрия изъяла у него арендованный участок, а аппарату омбудсмена удалось добиться для бизнесмена увеличения компенсации. «Сторонами [заключено] мировое соглашение, предусматривающее увеличение изначально установленного размера возмещения, предоставление предпринимателю отсрочки для освобождения имущества. А также предоставление взамен изымаемому участку (для продолжения предпринимательской деятельности) иной участок. И здесь я бы хотела отметить вклад в урегулирование спора главы города Нягани. Это было не просто и смело», — сказала Каск во время доклада на заседании думы Югры. Трансляция доступна на сайте окружного парламента. Омбудсмен уточнила, что мэрия изъяла участок на законных основаниях для муниципальных нужд. Однако, определяя размер компенсации, чиновники не учли упущенный доход, который бизнесмен мог получить за счет этой земли. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели пожаловались югорскому бизнес-омбудсмену на муниципальное предприятие в Сургутском районе. В качестве повода они указывали расценки на прием мусора.