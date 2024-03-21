Базы отдыха и туроператоры Челябинской области анонсировали туры с 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая. Согласно подборке URA.RU, среди предложений оздоровительные программы, тематические семейные заезды и автобусные поездки по городам России.
Релакс-туры на челябинские озера
Барбекю-тур с 10 по 12 мая предлагает отель «Смолино парк». Стоимость заезда на двух взрослых и ребенка начинается от 29 900 рублей. В программу включили трехразовое питание, мастер-классы, праздничные вечера и доступ в игровую комнату для детей.
Отель «Фонград» организует два семейных тура с детской программой. С 27 апреля по 1 мая база отдыха проведет заезд, посвященный Кунг-фу панде. Для взрослых проведут занятия по йоге, аква-аэробике и спа. Стоимость тура с трехразовым питанием составит 55 520 рублей. С 8 по 12 мая заезд будет посвящен фильму «Последний богатырь».
В санатории «Увильды» предлагают четыре программы на выбор. Стоимость на семью начинается от 11 600 рублей. На выбор для взрослых предлагаются программы «термо-спа», «здоровье», «медицина» и «детокс».
Автобусные туры по России
Компания «Спутник» с 27 апреля по 1 мая предлагает тур из Челябинска «Такая разная Татария» по Казани, Свияжску и Болгару. Стоимость поездки на одного взрослого составит 18 тысяч рублей. Туристам покажут главные религиозные и исторические места городов.
С 8 по 12 мая пройдет поездка в Новосибирск. В тур включены экскурсии по научному городку, технопарку и архитектурным сооружениям. В программу включили также планетарий, зоопарк и поездку на колесе обозрения. За один билет организатор просит 36 тысяч рублей.
Компания «Активная жизнь» 1 мая организует «Шашлычный тур». Программа пройдет в экстрим-парке, где организуют посещение горы Слюдяная. Стоимость составит 2 100 рублей с человека.
с 8 по 12 мая пройдет автобусный тур из Челябинска в Москву. Цену за одного взрослого установили в 21 400 рублей. В программу включили экскурсию по парку ВДНХ, Красной площади, Александровскому саду, музеям «Коломенское» и «Царицыно».
С 27 апреля по 5 мая запланирован тур в Дагестан. Стоимость составит 49 800 рублей за билет. Там запланированы экскурсии, прогулки на катере, отдых на Каспийском море, подъем в горы и поездка в Дербент.
С 28 апреля по 4 мая из Челябинска отправится экскурсия в Алтайский край. За 42 800 рублей проведут пешие походы по ущельям и горам, экскурсии, а также организуют общение с шаманом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.