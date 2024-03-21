В Челябинской области анонсировали туры на майские праздники. Афиша

22 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В регионе открыли продажи билетов на активные туры и релакс-программы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Базы отдыха и туроператоры Челябинской области анонсировали туры с 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая. Согласно подборке URA.RU, среди предложений оздоровительные программы, тематические семейные заезды и автобусные поездки по городам России. Релакс-туры на челябинские озера Барбекю-тур с 10 по 12 мая предлагает отель «Смолино парк». Стоимость заезда на двух взрослых и ребенка начинается от 29 900 рублей. В программу включили трехразовое питание, мастер-классы, праздничные вечера и доступ в игровую комнату для детей. Отель «Фонград» организует два семейных тура с детской программой. С 27 апреля по 1 мая база отдыха проведет заезд, посвященный Кунг-фу панде. Для взрослых проведут занятия по йоге, аква-аэробике и спа. Стоимость тура с трехразовым питанием составит 55 520 рублей. С 8 по 12 мая заезд будет посвящен фильму «Последний богатырь». В санатории «Увильды» предлагают четыре программы на выбор. Стоимость на семью начинается от 11 600 рублей. На выбор для взрослых предлагаются программы «термо-спа», «здоровье», «медицина» и «детокс». Автобусные туры по России Компания «Спутник» с 27 апреля по 1 мая предлагает тур из Челябинска «Такая разная Татария» по Казани, Свияжску и Болгару. Стоимость поездки на одного взрослого составит 18 тысяч рублей. Туристам покажут главные религиозные и исторические места городов. С 8 по 12 мая пройдет поездка в Новосибирск. В тур включены экскурсии по научному городку, технопарку и архитектурным сооружениям. В программу включили также планетарий, зоопарк и поездку на колесе обозрения. За один билет организатор просит 36 тысяч рублей. Компания «Активная жизнь» 1 мая организует «Шашлычный тур». Программа пройдет в экстрим-парке, где организуют посещение горы Слюдяная. Стоимость составит 2 100 рублей с человека. с 8 по 12 мая пройдет автобусный тур из Челябинска в Москву. Цену за одного взрослого установили в 21 400 рублей. В программу включили экскурсию по парку ВДНХ, Красной площади, Александровскому саду, музеям «Коломенское» и «Царицыно». С 27 апреля по 5 мая запланирован тур в Дагестан. Стоимость составит 49 800 рублей за билет. Там запланированы экскурсии, прогулки на катере, отдых на Каспийском море, подъем в горы и поездка в Дербент. С 28 апреля по 4 мая из Челябинска отправится экскурсия в Алтайский край. За 42 800 рублей проведут пешие походы по ущельям и горам, экскурсии, а также организуют общение с шаманом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Базы отдыха и туроператоры Челябинской области анонсировали туры с 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая. Согласно подборке URA.RU, среди предложений оздоровительные программы, тематические семейные заезды и автобусные поездки по городам России. Барбекю-тур с 10 по 12 мая предлагает отель «Смолино парк». Стоимость заезда на двух взрослых и ребенка начинается от 29 900 рублей. В программу включили трехразовое питание, мастер-классы, праздничные вечера и доступ в игровую комнату для детей. Отель «Фонград» организует два семейных тура с детской программой. С 27 апреля по 1 мая база отдыха проведет заезд, посвященный Кунг-фу панде. Для взрослых проведут занятия по йоге, аква-аэробике и спа. Стоимость тура с трехразовым питанием составит 55 520 рублей. С 8 по 12 мая заезд будет посвящен фильму «Последний богатырь». В санатории «Увильды» предлагают четыре программы на выбор. Стоимость на семью начинается от 11 600 рублей. На выбор для взрослых предлагаются программы «термо-спа», «здоровье», «медицина» и «детокс». Компания «Спутник» с 27 апреля по 1 мая предлагает тур из Челябинска «Такая разная Татария» по Казани, Свияжску и Болгару. Стоимость поездки на одного взрослого составит 18 тысяч рублей. Туристам покажут главные религиозные и исторические места городов. С 8 по 12 мая пройдет поездка в Новосибирск. В тур включены экскурсии по научному городку, технопарку и архитектурным сооружениям. В программу включили также планетарий, зоопарк и поездку на колесе обозрения. За один билет организатор просит 36 тысяч рублей. Компания «Активная жизнь» 1 мая организует «Шашлычный тур». Программа пройдет в экстрим-парке, где организуют посещение горы Слюдяная. Стоимость составит 2 100 рублей с человека. с 8 по 12 мая пройдет автобусный тур из Челябинска в Москву. Цену за одного взрослого установили в 21 400 рублей. В программу включили экскурсию по парку ВДНХ, Красной площади, Александровскому саду, музеям «Коломенское» и «Царицыно». С 27 апреля по 5 мая запланирован тур в Дагестан. Стоимость составит 49 800 рублей за билет. Там запланированы экскурсии, прогулки на катере, отдых на Каспийском море, подъем в горы и поездка в Дербент. С 28 апреля по 4 мая из Челябинска отправится экскурсия в Алтайский край. За 42 800 рублей проведут пешие походы по ущельям и горам, экскурсии, а также организуют общение с шаманом.