Сотрудники УМВД по Екатеринбургу 21 марта обнаружили контрабандную партию сигарет из 100 тысяч пачек на складе транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». Об этом URA.RU рассказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.
«Основная версия, что „ЖелДорЭкспедиция“ занимается еще и перевозкой поддельной табачной продукции. Сегодня [21 марта] сотрудники полиции провели осмотр склада и обнаружили большую партию контрабандных сигарет. В общей сложности здесь более 100 тысяч пачек сигарет, которые сейчас будут изъяты», — сказал Чукреев.
По его словам, в партии находились сигареты с поддельными акцизами, а также с марками иностранных государств. «В дальнейшем будет приниматься процессуальное решение», — отметил член общественной палаты Екатеринбурга.
Обновлено в 19:48
Полиция организовала проверку. «По результатам которой будет принято обоснованное решение», — пояснили в УМВД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.