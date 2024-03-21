Полиция Екатеринбурга накрыла крупную партию «паленых» сигарет. Фото

21 марта 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Партия готовилась на реализацию в Свердловской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудники УМВД по Екатеринбургу 21 марта обнаружили контрабандную партию сигарет из 100 тысяч пачек на складе транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». Об этом URA.RU рассказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. «Основная версия, что „ЖелДорЭкспедиция“ занимается еще и перевозкой поддельной табачной продукции. Сегодня [21 марта] сотрудники полиции провели осмотр склада и обнаружили большую партию контрабандных сигарет. В общей сложности здесь более 100 тысяч пачек сигарет, которые сейчас будут изъяты», — сказал Чукреев. По его словам, в партии находились сигареты с поддельными акцизами, а также с марками иностранных государств. «В дальнейшем будет приниматься процессуальное решение», — отметил член общественной палаты Екатеринбурга. Обновлено в 19:48 Полиция организовала проверку. «По результатам которой будет принято обоснованное решение», — пояснили в УМВД. Фото: член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев Фото: член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу 21 марта обнаружили контрабандную партию сигарет из 100 тысяч пачек на складе транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». Об этом URA.RU рассказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. «Основная версия, что „ЖелДорЭкспедиция“ занимается еще и перевозкой поддельной табачной продукции. Сегодня [21 марта] сотрудники полиции провели осмотр склада и обнаружили большую партию контрабандных сигарет. В общей сложности здесь более 100 тысяч пачек сигарет, которые сейчас будут изъяты», — сказал Чукреев. По его словам, в партии находились сигареты с поддельными акцизами, а также с марками иностранных государств. «В дальнейшем будет приниматься процессуальное решение», — отметил член общественной палаты Екатеринбурга. Обновлено в 19:48 Полиция организовала проверку. «По результатам которой будет принято обоснованное решение», — пояснили в УМВД.