Воробьев рассказал, когда завершится поиск людей под завалами

Поиски под завалами «Крокуса» закончатся 24 марта, сообщил Андрей Воробьев
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Основная часть поисков под завалами в «Крокус Сити Холле» завершится 24 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также отметил, что личности 50-и погибших удалось установить.
«Основная часть поисковой операции под завалами должна завершиться в воскресенье», — заявил Воробьев. Его слова передает РИА Новости.
Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших.
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