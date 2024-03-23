Воробьев рассказал, когда завершится поиск людей под завалами

Воробьев: в настоящий момент установлены личности 50-и погибших

23 марта 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Поиски под завалами «Крокуса» закончатся 24 марта, сообщил Андрей Воробьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Основная часть поисков под завалами в «Крокус Сити Холле» завершится 24 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также отметил, что личности 50-и погибших удалось установить. «Основная часть поисковой операции под завалами должна завершиться в воскресенье», — заявил Воробьев. Его слова передает РИА Новости. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основная часть поисков под завалами в «Крокус Сити Холле» завершится 24 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также отметил, что личности 50-и погибших удалось установить. «Основная часть поисковой операции под завалами должна завершиться в воскресенье», — заявил Воробьев. Его слова передает РИА Новости. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших.