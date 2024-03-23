Воробьев рассказал, когда завершится поиск людей под завалами

Воробьев: в настоящий момент установлены личности 50-и погибших
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, воробьев андрей
Поиски под завалами «Крокуса» закончатся 24 марта, сообщил Андрей Воробьев Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Основная часть поисков под завалами в «Крокус Сити Холле» завершится 24 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также отметил, что личности 50-и погибших удалось установить.

«Основная часть поисковой операции под завалами должна завершиться в воскресенье», — заявил Воробьев. Его слова передает РИА Новости.

Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших.

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Основная часть поисков под завалами в «Крокус Сити Холле» завершится 24 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также отметил, что личности 50-и погибших удалось установить. «Основная часть поисковой операции под завалами должна завершиться в воскресенье», — заявил Воробьев. Его слова передает РИА Новости. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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