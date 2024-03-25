Жертву теракта в «Крокусе» похоронят в Свердловской области

Наталья Зудина погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Наталья Зудина, погибшая во время теракта в московском «Крокус Сити Холле», будет похоронена в Свердловской области. Информацию URA.RU подтвердил родственник женщины.
«Будет похоронена здесь [на родине]. Сейчас занимаемся организацией похорон», — лаконично сказал брат 44-летней погибшей.
Наталья Зудина стала одной из 137 жертв теракта в Москве, который произошел 22 марта. Тогда четверо мужчин в «Крокус Сити Холле» открыли огонь по безоружным людям. Подозреваемые задержаны. Вся информация о трагедии — в отдельном сюжете агентства.
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