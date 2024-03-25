Жертву теракта в «Крокусе» похоронят в Свердловской области

25 марта 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Наталья Зудина погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Наталья Зудина, погибшая во время теракта в московском «Крокус Сити Холле», будет похоронена в Свердловской области. Информацию URA.RU подтвердил родственник женщины. «Будет похоронена здесь [на родине]. Сейчас занимаемся организацией похорон», — лаконично сказал брат 44-летней погибшей. Наталья Зудина стала одной из 137 жертв теракта в Москве, который произошел 22 марта. Тогда четверо мужчин в «Крокус Сити Холле» открыли огонь по безоружным людям. Подозреваемые задержаны. Вся информация о трагедии — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталья Зудина, погибшая во время теракта в московском «Крокус Сити Холле», будет похоронена в Свердловской области. Информацию URA.RU подтвердил родственник женщины. «Будет похоронена здесь [на родине]. Сейчас занимаемся организацией похорон», — лаконично сказал брат 44-летней погибшей. Наталья Зудина стала одной из 137 жертв теракта в Москве, который произошел 22 марта. Тогда четверо мужчин в «Крокус Сити Холле» открыли огонь по безоружным людям. Подозреваемые задержаны. Вся информация о трагедии — в отдельном сюжете агентства.