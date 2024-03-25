Жертву теракта в «Крокусе» похоронят в Свердловской области

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Общенациональный траур. Салехард, траур, скорбь, цветы, утрата, память
Наталья Зудина погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле» Фото:
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Наталья Зудина, погибшая во время теракта в московском «Крокус Сити Холле», будет похоронена в Свердловской области. Информацию URA.RU подтвердил родственник женщины.

«Будет похоронена здесь [на родине]. Сейчас занимаемся организацией похорон», — лаконично сказал брат 44-летней погибшей.

Наталья Зудина стала одной из 137 жертв теракта в Москве, который произошел 22 марта. Тогда четверо мужчин в «Крокус Сити Холле» открыли огонь по безоружным людям. Подозреваемые задержаны. Вся информация о трагедии — в отдельном сюжете агентства.

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Наталья Зудина, погибшая во время теракта в московском «Крокус Сити Холле», будет похоронена в Свердловской области. Информацию URA.RU подтвердил родственник женщины. «Будет похоронена здесь [на родине]. Сейчас занимаемся организацией похорон», — лаконично сказал брат 44-летней погибшей. Наталья Зудина стала одной из 137 жертв теракта в Москве, который произошел 22 марта. Тогда четверо мужчин в «Крокус Сити Холле» открыли огонь по безоружным людям. Подозреваемые задержаны. Вся информация о трагедии — в отдельном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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