Опознали тело второй свердловчанки, погибшей во время теракта в «Крокусе»

Родственники опознали тело 44-летней Натальи Зудиной из Екатеринбурга, имя которой ранее опубликовали в списках погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Данные о ее смерти появились 23 марта на сайте Минздрава Подмосковья.
«Чуда не случилось, Наталья Зудина действительно была там и погибла, было опознание. Родственник мне подтвердил, увы», — сообщает портал Е1.RU.
Вечером 23 марта родственники погибшей рассказали, что точной информации о ее смерти нет и это «огромная ошибка», однако после опознания сомнений не осталось. Во время теракта также погибла свердловчанка Виктория Ладейщикова, которая приехала на концерт группы «Пикник». Ее смерть подтвердила сестра женщины. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям погибших.
22 марта четверо мужчин открыли огонь по безоружным людям в «Крокус Сити Холле». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны.
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