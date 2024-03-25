Челябинцы жалуются на машины, брошенные рыбаками у трассы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, машина, шоссе, автомобиль, авто, трасса, дорога, 2
Участок дороги поставлен на контроль областного полка ГИБДД Фото:

Жители Челябинска 25 марта пожаловались на колонны автомобилей, оставленные на границе города и Сосновского района вблизи озера Новосинеглазово. В пресс-службе ГИБДД по региону URA.RU сообщили, что участок взят на контроль.

«Возле поселка Новосинеглазово (Челябинск) колоннами стоят рыбаки. Идут с амуницией по трассе, там же садятся в машины. Занимают и полосу разгона-торможения, и под знаками оставляются автомобили, и на съезде-выезде в поселок», — заявил URA.RU читатель.

Автомобили расположились на трассе А-310, вблизи озера Новосинеглазово. В ГИБДД изучили запись и комментарий, предоставленные читателем URA.RU.

«На место съемок для проведения проверки выехал экипаж ДПС. Инспекторами областного полка данный участок автодороги взят под контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Там также напомнили о штрафах по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку).

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Жители Челябинска 25 марта пожаловались на колонны автомобилей, оставленные на границе города и Сосновского района вблизи озера Новосинеглазово. В пресс-службе ГИБДД по региону URA.RU сообщили, что участок взят на контроль. «Возле поселка Новосинеглазово (Челябинск) колоннами стоят рыбаки. Идут с амуницией по трассе, там же садятся в машины. Занимают и полосу разгона-торможения, и под знаками оставляются автомобили, и на съезде-выезде в поселок», — заявил URA.RU читатель. Автомобили расположились на трассе А-310, вблизи озера Новосинеглазово. В ГИБДД изучили запись и комментарий, предоставленные читателем URA.RU. «На место съемок для проведения проверки выехал экипаж ДПС. Инспекторами областного полка данный участок автодороги взят под контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Там также напомнили о штрафах по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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