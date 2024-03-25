Челябинцы жалуются на машины, брошенные рыбаками у трассы. Видео

25 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Участок дороги поставлен на контроль областного полка ГИБДД Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинска 25 марта пожаловались на колонны автомобилей, оставленные на границе города и Сосновского района вблизи озера Новосинеглазово. В пресс-службе ГИБДД по региону URA.RU сообщили, что участок взят на контроль. «Возле поселка Новосинеглазово (Челябинск) колоннами стоят рыбаки. Идут с амуницией по трассе, там же садятся в машины. Занимают и полосу разгона-торможения, и под знаками оставляются автомобили, и на съезде-выезде в поселок», — заявил URA.RU читатель. Автомобили расположились на трассе А-310, вблизи озера Новосинеглазово. В ГИБДД изучили запись и комментарий, предоставленные читателем URA.RU. «На место съемок для проведения проверки выехал экипаж ДПС. Инспекторами областного полка данный участок автодороги взят под контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Там также напомнили о штрафах по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска 25 марта пожаловались на колонны автомобилей, оставленные на границе города и Сосновского района вблизи озера Новосинеглазово. В пресс-службе ГИБДД по региону URA.RU сообщили, что участок взят на контроль. «Возле поселка Новосинеглазово (Челябинск) колоннами стоят рыбаки. Идут с амуницией по трассе, там же садятся в машины. Занимают и полосу разгона-торможения, и под знаками оставляются автомобили, и на съезде-выезде в поселок», — заявил URA.RU читатель. Автомобили расположились на трассе А-310, вблизи озера Новосинеглазово. В ГИБДД изучили запись и комментарий, предоставленные читателем URA.RU. «На место съемок для проведения проверки выехал экипаж ДПС. Инспекторами областного полка данный участок автодороги взят под контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Там также напомнили о штрафах по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку).