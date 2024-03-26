Путин поручил усилить контроль за соблюдением прав заключенных

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Клипарт. Сургут, зона, осужденные, тюрьма, лагерь, исправительная колония, зеки, арестанты
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ Фото:

Президент России Владимир Путин призвал усилить надзор за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений», — сказал Путин, добавив, что в том числе речь идет о соблюдении прав тех граждан, которые находятся в местах заключения. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин призвал усилить надзор за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений», — сказал Путин, добавив, что в том числе речь идет о соблюдении прав тех граждан, которые находятся в местах заключения. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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