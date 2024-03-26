Путин поручил усилить контроль за соблюдением прав заключенных

26 марта 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал усилить надзор за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений», — сказал Путин, добавив, что в том числе речь идет о соблюдении прав тех граждан, которые находятся в местах заключения. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин призвал усилить надзор за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений», — сказал Путин, добавив, что в том числе речь идет о соблюдении прав тех граждан, которые находятся в местах заключения. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».