В Нижнем Тагиле (Свердловская область) к пожароопасному сезону закупили новое оборудование для сотрудников МЧС. Спасатели получили пожарные модули, рукава и ранцевые огнетушители, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Провел рабочее совещание, рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой городских служб к пожароопасному периоду… Специальное оборудование закупило МБУ „Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил“. 150 ранцевых огнетушителей, рукава, два пожарных модуля», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Мэр рассказал, что скоро для сотрудников МЧС закупят еще один квадроцикл. Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено обустройству минерализованных полос для защиты от лесных пожаров не только селам, но и детских загородных лагерей.
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