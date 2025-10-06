Свердловчанке не дали улететь на отдых в Египет из-за микрокляксы

Свердловчанка лишилась отпуска в Египте из-за опечатки в загранпаспорте
Загранпаспорт признали непригодным
Загранпаспорт признали непригодным Фото:

Жительница поселка Лобва (Свердловская область) не смогла улететь в запланированный отдых в Хургаду из-за мелкой опечатки в загранпаспорте. Допущенная при печати микроклякса стоила женщине 93 тысячи рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Ольга Л. приобрела тур в Египет на 93000 рублей. Женщина собиралась вылететь в Хургаду, однако при прохождении паспортного контроля ее загранпаспорт был изъят. Пограничники обнаружили в документе, как им показалось, постороннюю дописку: в графе „Фамилия“ черной ручкой была дописана буква „Д“; паспорт признали недействительным», — пояснили там.

Свой отпуск женщина провела на Урале. Она обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, потраченные на путевку. Экспертиза показала, что при печати паспорта частицы тонера размазались на бумаге и появились микрокляксы. Документ признали непригодным.

Суд взыскал с МВД РФ за счет казны Российской Федерации в пользу Ольги 93000 в счет убытков. Также 10000 компенсации морального вреда и 7000 на возмещение уплаты госпошлины.

