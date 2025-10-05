Екатеринбуржцам открыли короткий путь в Америку

Туроператоры нашли способ, как екатеринбуржцам добираться до США всего с одной пересадкой. Предложение опубликовал один из уральских туроператоров.
«Летим из Екатеринбурга с одной пересадкой в Ташкенте „Узбекскими авиалиниями“. Тур с 15 по 26 марта», — сказано в объявлении. Первым делом путешественники отправятся в Нью-Йорк, а спустя неделю — в Майами.
Но обойдется такое путешествие недешево — минимально стоимость тура составляет около 581 тысячи рублей, максимально — 766 тысяч. В эту сумму входят перелеты Екатеринбург — Нью-Йорк — Майами — Нью-Йорк, проживание, завтраки и страховка. Виза при этом оплачивается дополнительно.
