Прокуратура утвердила обвинение против екатеринбургской актрисы с ТНТ

Прокуратура Москвы утвердила обвинения против екатеринбургской актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов). Ее обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), рассказали в пресс-службе ведомства.
«Уголовное дело направлено во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — пояснили там. Сама актриса находится за пределами России.
Ранее в отношении Трояновой были возбуждены два административных производства за несоблюдение закона об иноагентах, по которым ей могут назначить штрафы до 100 тысяч рублей. Кроме того, Мосгорсуд ранее заочно арестовал актрису по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Подробнее о том, кто такая Троянова, — в материале URA.RU.
*Яна Троянова признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
