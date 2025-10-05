05 октября 2025

«Уральские авиалинии» массово переносят рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Авиакомпания «Уральские авиалинии» утром 6 октября перенесла время отправления и прибытия семи рейсов из-за приостановки работы аэропорта Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Перенесены рейсы: U6-462 Сочи – Домодедово, U6-172 Сочи – Домодедово, U6-242 Сочи – Домодедово, U6-619/620 Сочи – Челябинск – Сочи, U6-2661 Сочи – Душанбе, U6-145/146 Самара – Сочи – Самара, U6-219/220 Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург», — пояснили там. На данный момент аэропорт возобновил работу.

Этой ночью один украинский беспилотник был сбит над Москвой, об уничтожении десяти аппаратов сообщалось в Воронежской области. Мощный взрыв в небе слышали жители Донецка. Помимо Сочи, еще в семи городах вводились ограничения на полеты. Подробнее о ночных атаках ВСУ — в отдельном материале URA.RU.

