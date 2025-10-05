«Территорию оцепили»: измазанную в крови иномарку обнаружили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружили белый Hyundai Solaris в крови возле дома на Гурзуфской, 25а. Туда были стянуты силовики, сказал читатель URA.RU.
«Авто в крови заметили утром 1 октября. Очень быстро прибыли полицейские, которые оцепили территорию. Машину увезли. Что произошло, непонятно», — сказал собеседник агентства. На иномарке не было госномеров.
В городском УМВД РФ подтвердили URA.RU факт происшествия. «Владелец автомобиля пояснил, что у него был конфликт с бывшей супругой. В ходе конфликта он порезался. Претензий ни к кому не имеет, заявление писать отказался», — отметили в ведомстве.
