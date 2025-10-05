05 октября 2025

«Территорию оцепили»: измазанную в крови иномарку обнаружили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли машину в крови возле жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
ЧП произошло 1 октября (архивное фото)
ЧП произошло 1 октября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге обнаружили белый Hyundai Solaris в крови возле дома на Гурзуфской, 25а. Туда были стянуты силовики, сказал читатель URA.RU.

«Авто в крови заметили утром 1 октября. Очень быстро прибыли полицейские, которые оцепили территорию. Машину увезли. Что произошло, непонятно», — сказал собеседник агентства. На иномарке не было госномеров.

В городском УМВД РФ подтвердили URA.RU факт происшествия. «Владелец автомобиля пояснил, что у него был конфликт с бывшей супругой. В ходе конфликта он порезался. Претензий ни к кому не имеет, заявление писать отказался», — отметили в ведомстве.

© Служба новостей «URA.RU»
