Захарова: после слов Буданова* нужно усилить безопасность штаб-квартиры Telegram

28 марта 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о необходимости усиления мер безопасности штаб-квартиры компании Telegram. Ее заявление последовало после того, как глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал популярный мессенджер проблемой для национальной безопасности Украины. «После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**», — иронично прокомментировала Захарова в своем telegram-канале. Комментарий Захаровой был сделан в контексте обсуждения влияния Telegram на национальную безопасность различных стран. Буданов считает Telegram проблемой для безопасности Украины, передает RT. По его словам, мессенджер в большей степени «наносит разрушительный эффект здесь внутри», сказал глава ГУР. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов; ** Террористическая организация, запрещенная на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о необходимости усиления мер безопасности штаб-квартиры компании Telegram. Ее заявление последовало после того, как глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал популярный мессенджер проблемой для национальной безопасности Украины. «После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**», — иронично прокомментировала Захарова в своем telegram-канале.Комментарий Захаровой был сделан в контексте обсуждения влияния Telegram на национальную безопасность различных стран. Буданов считает Telegram проблемой для безопасности Украины, передает RT. По его словам, мессенджер в большей степени «наносит разрушительный эффект здесь внутри», сказал глава ГУР. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов; ** Террористическая организация, запрещенная на территории России.