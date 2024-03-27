27 марта 2024

Захарова: после слов Буданова* нужно усилить безопасность штаб-квартиры Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о необходимости усиления мер безопасности штаб-квартиры компании Telegram. Ее заявление последовало после того, как глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал популярный мессенджер проблемой для национальной безопасности Украины.

«После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**», — иронично прокомментировала Захарова в своем telegram-канале.Комментарий Захаровой был сделан в контексте обсуждения влияния Telegram на национальную безопасность различных стран.

Буданов считает Telegram проблемой для безопасности Украины, передает RT. По его словам, мессенджер в большей степени «наносит разрушительный эффект здесь внутри», сказал глава ГУР.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов;

** Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о необходимости усиления мер безопасности штаб-квартиры компании Telegram. Ее заявление последовало после того, как глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал популярный мессенджер проблемой для национальной безопасности Украины. «После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**», — иронично прокомментировала Захарова в своем telegram-канале.Комментарий Захаровой был сделан в контексте обсуждения влияния Telegram на национальную безопасность различных стран. Буданов считает Telegram проблемой для безопасности Украины, передает RT. По его словам, мессенджер в большей степени «наносит разрушительный эффект здесь внутри», сказал глава ГУР. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов; ** Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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