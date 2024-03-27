В Губкинском (ЯНАО) горожане обеспокоены безопасностью детей, которые играют с наледью на зданиях. О своих переживания жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«В 14-м микрорайоне каждый год на этом здании появляются огромные сосульки. Очень страшно за деток, они забираются на сугроб и отламывают нижнюю часть. А что будет, если эта огромная наледь упадет», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.ком».
Ямальцы поддержали автора поста, отметив серьезную опасность для горожан. «На такие вещи должны оперативно реагировать. Действительно опасная штука», — отметил Евгений Крамаров. «Согласна, опасные ледяные глыбы, сейчас оттепель, они могут отвалиться в самый неожиданный момент», — поделилась Татьяна Шевцова.
В городской администрации сообщили, что в ближайшие два дня наледь будет убрана. «Сейчас согласовывается вопрос о проведении работ с подрядной организацией. Дополнительно на фасаде размещены информационные объявления о необходимости соблюдения мер безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о неочищенном сквере, оборудованном для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата в Ноябрьске (ЯНАО). Представители городской мэрии пообещали провести снегоуборку в ближайший день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.