Огромные сосульки угрожают детям в ЯНАО. Фото

Жителей Губкинского пугают глыбы льда на домах

28 марта 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

На Ямале из-за перепада температуры здания покрылись наледью Фото: Илья Московец © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) горожане обеспокоены безопасностью детей, которые играют с наледью на зданиях. О своих переживания жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «В 14-м микрорайоне каждый год на этом здании появляются огромные сосульки. Очень страшно за деток, они забираются на сугроб и отламывают нижнюю часть. А что будет, если эта огромная наледь упадет», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.ком». Ямальцы поддержали автора поста, отметив серьезную опасность для горожан. «На такие вещи должны оперативно реагировать. Действительно опасная штука», — отметил Евгений Крамаров. «Согласна, опасные ледяные глыбы, сейчас оттепель, они могут отвалиться в самый неожиданный момент», — поделилась Татьяна Шевцова. В городской администрации сообщили, что в ближайшие два дня наледь будет убрана. «Сейчас согласовывается вопрос о проведении работ с подрядной организацией. Дополнительно на фасаде размещены информационные объявления о необходимости соблюдения мер безопасности», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о неочищенном сквере, оборудованном для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата в Ноябрьске (ЯНАО). Представители городской мэрии пообещали провести снегоуборку в ближайший день. В Губкинском здания покрываются огромными сосульками сообщество «Губкинский.ком», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) горожане обеспокоены безопасностью детей, которые играют с наледью на зданиях. О своих переживания жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «В 14-м микрорайоне каждый год на этом здании появляются огромные сосульки. Очень страшно за деток, они забираются на сугроб и отламывают нижнюю часть. А что будет, если эта огромная наледь упадет», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.ком». Ямальцы поддержали автора поста, отметив серьезную опасность для горожан. «На такие вещи должны оперативно реагировать. Действительно опасная штука», — отметил Евгений Крамаров. «Согласна, опасные ледяные глыбы, сейчас оттепель, они могут отвалиться в самый неожиданный момент», — поделилась Татьяна Шевцова. В городской администрации сообщили, что в ближайшие два дня наледь будет убрана. «Сейчас согласовывается вопрос о проведении работ с подрядной организацией. Дополнительно на фасаде размещены информационные объявления о необходимости соблюдения мер безопасности», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о неочищенном сквере, оборудованном для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата в Ноябрьске (ЯНАО). Представители городской мэрии пообещали провести снегоуборку в ближайший день.