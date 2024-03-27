27 марта 2024

Огромные сосульки угрожают детям в ЯНАО. Фото

Жителей Губкинского пугают глыбы льда на домах
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сосульки, потепление
На Ямале из-за перепада температуры здания покрылись наледью Фото:

В Губкинском (ЯНАО) горожане обеспокоены безопасностью детей, которые играют с наледью на зданиях. О своих переживания жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«В 14-м микрорайоне каждый год на этом здании появляются огромные сосульки. Очень страшно за деток, они забираются на сугроб и отламывают нижнюю часть. А что будет, если эта огромная наледь упадет», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.ком».

Ямальцы поддержали автора поста, отметив серьезную опасность для горожан. «На такие вещи должны оперативно реагировать. Действительно опасная штука», — отметил Евгений Крамаров. «Согласна, опасные ледяные глыбы, сейчас оттепель, они могут отвалиться в самый неожиданный момент», — поделилась Татьяна Шевцова.

В городской администрации сообщили, что в ближайшие два дня наледь будет убрана. «Сейчас согласовывается вопрос о проведении работ с подрядной организацией. Дополнительно на фасаде размещены информационные объявления о необходимости соблюдения мер безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о неочищенном сквере, оборудованном для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата в Ноябрьске (ЯНАО). Представители городской мэрии пообещали провести снегоуборку в ближайший день.

В Губкинском здания покрываются огромными сосульками
В Губкинском здания покрываются огромными сосульками

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В Губкинском (ЯНАО) горожане обеспокоены безопасностью детей, которые играют с наледью на зданиях. О своих переживания жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «В 14-м микрорайоне каждый год на этом здании появляются огромные сосульки. Очень страшно за деток, они забираются на сугроб и отламывают нижнюю часть. А что будет, если эта огромная наледь упадет», — написал анонимный горожанин в сообществе «Губкинский.ком». Ямальцы поддержали автора поста, отметив серьезную опасность для горожан. «На такие вещи должны оперативно реагировать. Действительно опасная штука», — отметил Евгений Крамаров. «Согласна, опасные ледяные глыбы, сейчас оттепель, они могут отвалиться в самый неожиданный момент», — поделилась Татьяна Шевцова. В городской администрации сообщили, что в ближайшие два дня наледь будет убрана. «Сейчас согласовывается вопрос о проведении работ с подрядной организацией. Дополнительно на фасаде размещены информационные объявления о необходимости соблюдения мер безопасности», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о неочищенном сквере, оборудованном для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата в Ноябрьске (ЯНАО). Представители городской мэрии пообещали провести снегоуборку в ближайший день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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