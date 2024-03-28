Президент ЮАР принес соболезнования Путину и обсудил ситуацию на Украине

28 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». В телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент пожелал стойкости родным и близким погибших, сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». «Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в „Крокус Сити Холле“. Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщают авторы канала. Как передает источник, президент ЮАР удовлетворен достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Участники переговоров обсудили также вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Сирил Рамафоза проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу по урегулированию украинского кризиса. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «Россия всегда была открыта к серьезному и предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта», передает канал. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле», и выразил свои соболезнования по этому поводу. В ходе теракта в Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 143 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». В телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент пожелал стойкости родным и близким погибших, сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». «Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в „Крокус Сити Холле“. Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщают авторы канала. Как передает источник, президент ЮАР удовлетворен достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Участники переговоров обсудили также вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Сирил Рамафоза проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу по урегулированию украинского кризиса. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «Россия всегда была открыта к серьезному и предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта», передает канал. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле», и выразил свои соболезнования по этому поводу. В ходе теракта в Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 143 человека.