Президент ЮАР принес соболезнования Путину и обсудил ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, Рамафоса Сирил, рамафоза сирил
Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». В телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент пожелал стойкости родным и близким погибших, сообщает telegram-канал «Кремль. Новости».

«Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в „Крокус Сити Холле“. Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщают авторы канала.

Как передает источник, президент ЮАР удовлетворен достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Участники переговоров обсудили также вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Сирил Рамафоза проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу по урегулированию украинского кризиса. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «Россия всегда была открыта к серьезному и предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта», передает канал.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле», и выразил свои соболезнования по этому поводу. В ходе теракта в Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 143 человека.

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». В телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент пожелал стойкости родным и близким погибших, сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». «Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в „Крокус Сити Холле“. Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщают авторы канала. Как передает источник, президент ЮАР удовлетворен достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Участники переговоров обсудили также вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Сирил Рамафоза проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу по урегулированию украинского кризиса. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «Россия всегда была открыта к серьезному и предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта», передает канал. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле», и выразил свои соболезнования по этому поводу. В ходе теракта в Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 143 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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