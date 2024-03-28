Почему в Челябинске продолжают искать главного архитектора

В Челябинске ищут претендентов на должность главного архитектора

28 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Никитина отметила, в Челябинске разделили функции начальника управления и главного архитектора города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске разделили функции начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора города. На данный момент городе выбирают человека на должность главного архитектора Челябинска «После того, как прежний главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов ушел, мы провели небольшую работу над ошибками и поняли, что город-миллионник — это очень много вопросов. Разведение функций начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора просто позволяет нам охватывать больше вопросов. На данный момент мы занимаемся поиском человека на должность главного архитектора Челябинска», — сообщила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». По ее словам, в Челябинске еще в третьем квартале 2023 году разделили должность начальника управления и вывели отдельно должность главного архитектора города Челябинска, который согласно должностным инструкциям подчиняется главе города и непосредственно Никитиной. Таким образом главный архитектор находится внутри структуры управления. Внутри его должностных полномочий будет прописана архитектурная политика города. Также Никитина отметила, что 15-20 лет назад в Челябинске появился главный начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, который не имел профильного образования по специальности архитектор, он был именно проектным менеджером, чиновником, и тогда должность главного архитектора в городе заняла заместитель, что продолжалось долгое время. По ее словам, так было значительно удобнее и позволяло решать больше важных вопросов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске разделили функции начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора города. На данный момент городе выбирают человека на должность главного архитектора Челябинска «После того, как прежний главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов ушел, мы провели небольшую работу над ошибками и поняли, что город-миллионник — это очень много вопросов. Разведение функций начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора просто позволяет нам охватывать больше вопросов. На данный момент мы занимаемся поиском человека на должность главного архитектора Челябинска», — сообщила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». По ее словам, в Челябинске еще в третьем квартале 2023 году разделили должность начальника управления и вывели отдельно должность главного архитектора города Челябинска, который согласно должностным инструкциям подчиняется главе города и непосредственно Никитиной. Таким образом главный архитектор находится внутри структуры управления. Внутри его должностных полномочий будет прописана архитектурная политика города. Также Никитина отметила, что 15-20 лет назад в Челябинске появился главный начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, который не имел профильного образования по специальности архитектор, он был именно проектным менеджером, чиновником, и тогда должность главного архитектора в городе заняла заместитель, что продолжалось долгое время. По ее словам, так было значительно удобнее и позволяло решать больше важных вопросов.