Почему в Челябинске продолжают искать главного архитектора

В Челябинске ищут претендентов на должность главного архитектора
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Заседание Гордумы. Челябинск, никитина ольга
Никитина отметила, в Челябинске разделили функции начальника управления и главного архитектора города Фото:

В Челябинске разделили функции начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора города. На данный момент городе выбирают человека на должность главного архитектора Челябинска

«После того, как прежний главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов ушел, мы провели небольшую работу над ошибками и поняли, что город-миллионник — это очень много вопросов. Разведение функций начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора просто позволяет нам охватывать больше вопросов. На данный момент мы занимаемся поиском человека на должность главного архитектора Челябинска», — сообщила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции».

По ее словам, в Челябинске еще в третьем квартале 2023 году разделили должность начальника управления и вывели отдельно должность главного архитектора города Челябинска, который согласно должностным инструкциям подчиняется главе города и непосредственно Никитиной. Таким образом главный архитектор находится внутри структуры управления. Внутри его должностных полномочий будет прописана архитектурная политика города.

Также Никитина отметила, что 15-20 лет назад в Челябинске появился главный начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, который не имел профильного образования по специальности архитектор, он был именно проектным менеджером, чиновником, и тогда должность главного архитектора в городе заняла заместитель, что продолжалось долгое время. По ее словам, так было значительно удобнее и позволяло решать больше важных вопросов.

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В Челябинске разделили функции начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора города. На данный момент городе выбирают человека на должность главного архитектора Челябинска «После того, как прежний главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов ушел, мы провели небольшую работу над ошибками и поняли, что город-миллионник — это очень много вопросов. Разведение функций начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию и главного архитектора просто позволяет нам охватывать больше вопросов. На данный момент мы занимаемся поиском человека на должность главного архитектора Челябинска», — сообщила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». По ее словам, в Челябинске еще в третьем квартале 2023 году разделили должность начальника управления и вывели отдельно должность главного архитектора города Челябинска, который согласно должностным инструкциям подчиняется главе города и непосредственно Никитиной. Таким образом главный архитектор находится внутри структуры управления. Внутри его должностных полномочий будет прописана архитектурная политика города. Также Никитина отметила, что 15-20 лет назад в Челябинске появился главный начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, который не имел профильного образования по специальности архитектор, он был именно проектным менеджером, чиновником, и тогда должность главного архитектора в городе заняла заместитель, что продолжалось долгое время. По ее словам, так было значительно удобнее и позволяло решать больше важных вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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