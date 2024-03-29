Компанию из Челябинска наказали за незаконного мигранта на курганской стройке

Челябинская компания, ремонтирующая школу в Целинном округе (Курганская область) получила административный штраф за незаконно работающего мигранта. Данные появились на сайте районного суда.
«К административной ответственности привлечено ООО »…« (г. Челябинск) за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина», — сообщает информация пресс-служба организации. Компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей.
Нарушение обнаружила проверка миграционной службы в конце февраля. Выяснилось, что на ремонтируемой школе в селе Целинное работает гражданин Таджикистана, который временно зарегистрирован в Челябинской области. По закону, мигрант «может быть привлечен к трудовой деятельности только на территории субъекта РФ, где ему разрешено временное проживание».
Ранее URA.RU сообщало, что курганский предприниматель получил штраф за незаконного мигранта. За отсутствие трудового патента у иностранца бизнесмен получил штраф в размере 125 тысяч рублей.
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