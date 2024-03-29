Компанию из Челябинска наказали за незаконного мигранта на курганской стройке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖК Amundsen. Екатеринбург, строители, строительство, стройка, стройплощадка, жк амундсен, жк amundsen
Суд оштрафовал строительную фирму за незаконного мигранта Фото:

Челябинская компания, ремонтирующая школу в Целинном округе (Курганская область) получила административный штраф за незаконно работающего мигранта. Данные появились на сайте районного суда.

«К административной ответственности привлечено ООО »…« (г. Челябинск) за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина», — сообщает информация пресс-служба организации. Компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Нарушение обнаружила проверка миграционной службы в конце февраля. Выяснилось, что на ремонтируемой школе в селе Целинное работает гражданин Таджикистана, который временно зарегистрирован в Челябинской области. По закону, мигрант «может быть привлечен к трудовой деятельности только на территории субъекта РФ, где ему разрешено временное проживание».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский предприниматель получил штраф за незаконного мигранта. За отсутствие трудового патента у иностранца бизнесмен получил штраф в размере 125 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская компания, ремонтирующая школу в Целинном округе (Курганская область) получила административный штраф за незаконно работающего мигранта. Данные появились на сайте районного суда. «К административной ответственности привлечено ООО »…« (г. Челябинск) за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина», — сообщает информация пресс-служба организации. Компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей. Нарушение обнаружила проверка миграционной службы в конце февраля. Выяснилось, что на ремонтируемой школе в селе Целинное работает гражданин Таджикистана, который временно зарегистрирован в Челябинской области. По закону, мигрант «может быть привлечен к трудовой деятельности только на территории субъекта РФ, где ему разрешено временное проживание». Ранее URA.RU сообщало, что курганский предприниматель получил штраф за незаконного мигранта. За отсутствие трудового патента у иностранца бизнесмен получил штраф в размере 125 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...