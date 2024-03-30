Шойгу прилетел в Алтайский край с заданием

30 марта 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу провел в Алтайском крае рабочее совещание с целью ускорения оборонной промышленности, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Алтайский край, чтобы дать задание предприятиям по ускорению процесса строительства новых производственных площадей. Также он провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководство военного ведомства и Минпромторга России. Об этом сообщило Минобороны России. «Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее», — передает ведомство слова Шойгу. Он отметил, что на трех объектах уже три месяца проходит экспертиза. Кроме того, глава Минобороны провел в регионе рабочее совещание. В нем приняли участие руководство ведомства и Минпромторга РФ, генеральные директора предприятий и представители профильных органов военного управления. Шойгу отметил, что на предприятиях проходит масштабная реконструкция, передает Минобороны . Для этого в полном объеме выделены средства, вопросов по финансированию не возникает. Ранее Шойгу проинспектировал производство авиационных средств поражения в Нижегородской области. Он пришел к выводу, что завод многократно нарастил выпуск авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза увеличил выпуск бомб ФАБ-1500, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Алтайский край, чтобы дать задание предприятиям по ускорению процесса строительства новых производственных площадей. Также он провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководство военного ведомства и Минпромторга России. Об этом сообщило Минобороны России. «Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее», — передает ведомство слова Шойгу. Он отметил, что на трех объектах уже три месяца проходит экспертиза. Кроме того, глава Минобороны провел в регионе рабочее совещание. В нем приняли участие руководство ведомства и Минпромторга РФ, генеральные директора предприятий и представители профильных органов военного управления. Шойгу отметил, что на предприятиях проходит масштабная реконструкция, передает Минобороны. Для этого в полном объеме выделены средства, вопросов по финансированию не возникает. Ранее Шойгу проинспектировал производство авиационных средств поражения в Нижегородской области. Он пришел к выводу, что завод многократно нарастил выпуск авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза увеличил выпуск бомб ФАБ-1500, пишет «Национальная служба новостей».