Шойгу прилетел в Алтайский край с заданием

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Сергей Шойгу провел в Алтайском крае рабочее совещание с целью ускорения оборонной промышленности, уточнили в Минобороны РФ Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Алтайский край, чтобы дать задание предприятиям по ускорению процесса строительства новых производственных площадей. Также он провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководство военного ведомства и Минпромторга России. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее», — передает ведомство слова Шойгу. Он отметил, что на трех объектах уже три месяца проходит экспертиза.

Кроме того, глава Минобороны провел в регионе рабочее совещание. В нем приняли участие руководство ведомства и Минпромторга РФ, генеральные директора предприятий и представители профильных органов военного управления. Шойгу отметил, что на предприятиях проходит масштабная реконструкция, передает Минобороны. Для этого в полном объеме выделены средства, вопросов по финансированию не возникает.

Ранее Шойгу проинспектировал производство авиационных средств поражения в Нижегородской области. Он пришел к выводу, что завод многократно нарастил выпуск авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза увеличил выпуск бомб ФАБ-1500, пишет «Национальная служба новостей».

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Алтайский край, чтобы дать задание предприятиям по ускорению процесса строительства новых производственных площадей. Также он провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководство военного ведомства и Минпромторга России. Об этом сообщило Минобороны России. «Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее», — передает ведомство слова Шойгу. Он отметил, что на трех объектах уже три месяца проходит экспертиза. Кроме того, глава Минобороны провел в регионе рабочее совещание. В нем приняли участие руководство ведомства и Минпромторга РФ, генеральные директора предприятий и представители профильных органов военного управления. Шойгу отметил, что на предприятиях проходит масштабная реконструкция, передает Минобороны. Для этого в полном объеме выделены средства, вопросов по финансированию не возникает. Ранее Шойгу проинспектировал производство авиационных средств поражения в Нижегородской области. Он пришел к выводу, что завод многократно нарастил выпуск авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза увеличил выпуск бомб ФАБ-1500, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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