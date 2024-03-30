30 марта 2024

В Верхней Пышме район заволокло дымом от полыхающего дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
Пожар распространился на 100 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 31 марта загорелся частный дом в СНТ «Белоснежка». Район окутал дым от пожара, который распространился на 100 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС Свердловской области.

«31.03.24 в 19:52 (по местному времени) на пульт пожарной охраны г. Верхней Пышмы поступило сообщение о пожаре по адресу СНТ „Белоснежка“. По оперативной информации, произошло возгорание частного жилого дома на площади 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших нет. Возгорание тушат 14 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «8 район. Верхняя Пышма, Среднеуральск», заметно, что район весь покрыт дымом от полыхающего здания, а очевидцы отмечают сильный запах гари.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 31 марта загорелся частный дом в СНТ «Белоснежка». Район окутал дым от пожара, который распространился на 100 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС Свердловской области. «31.03.24 в 19:52 (по местному времени) на пульт пожарной охраны г. Верхней Пышмы поступило сообщение о пожаре по адресу СНТ „Белоснежка“. По оперативной информации, произошло возгорание частного жилого дома на площади 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Информации о пострадавших нет. Возгорание тушат 14 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «8 район. Верхняя Пышма, Среднеуральск», заметно, что район весь покрыт дымом от полыхающего здания, а очевидцы отмечают сильный запах гари.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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