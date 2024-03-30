В Верхней Пышме район заволокло дымом от полыхающего дома. Фото, видео

31 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Пожар распространился на 100 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 31 марта загорелся частный дом в СНТ «Белоснежка». Район окутал дым от пожара, который распространился на 100 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС Свердловской области. «31.03.24 в 19:52 (по местному времени) на пульт пожарной охраны г. Верхней Пышмы поступило сообщение о пожаре по адресу СНТ „Белоснежка“. По оперативной информации, произошло возгорание частного жилого дома на площади 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Информации о пострадавших нет. Возгорание тушат 14 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «8 район. Верхняя Пышма, Среднеуральск», заметно, что район весь покрыт дымом от полыхающего здания, а очевидцы отмечают сильный запах гари. Фото: telegram-канал «8 район. Верхняя Пышма, Среднеуральск» (https://t.me/vpsity/12048) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 31 марта загорелся частный дом в СНТ «Белоснежка». Район окутал дым от пожара, который распространился на 100 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС Свердловской области. «31.03.24 в 19:52 (по местному времени) на пульт пожарной охраны г. Верхней Пышмы поступило сообщение о пожаре по адресу СНТ „Белоснежка“. По оперативной информации, произошло возгорание частного жилого дома на площади 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Информации о пострадавших нет. Возгорание тушат 14 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «8 район. Верхняя Пышма, Среднеуральск», заметно, что район весь покрыт дымом от полыхающего здания, а очевидцы отмечают сильный запах гари.