В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 31 марта загорелся частный дом в СНТ «Белоснежка». Район окутал дым от пожара, который распространился на 100 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС Свердловской области.
«31.03.24 в 19:52 (по местному времени) на пульт пожарной охраны г. Верхней Пышмы поступило сообщение о пожаре по адресу СНТ „Белоснежка“. По оперативной информации, произошло возгорание частного жилого дома на площади 100 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Информации о пострадавших нет. Возгорание тушат 14 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «8 район. Верхняя Пышма, Среднеуральск», заметно, что район весь покрыт дымом от полыхающего здания, а очевидцы отмечают сильный запах гари.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!