Две фуры вдребезги разбились на свердловской трассе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одна из машин перевернулась (архивное фото)
Одна из машин перевернулась (архивное фото) Фото:

На трассе в районе Сухого Лога (Свердловская область) днем 4 сентября произошло жесткое ДТП с двумя фурами. Одна из них перевернулась, движение на участке ограничено, рассказал URA.RU читатель.

«Фуры сильно столкнулись, одна перевернулась и вылетела с дороги. Машина дымится», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что водитель Volvo выехал на встречку и врезался в Mercedes. Пострадал водитель второй фуры, его госпитализировали. Инспекторы ДПС организовали проверку.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе в районе Сухого Лога (Свердловская область) днем 4 сентября произошло жесткое ДТП с двумя фурами. Одна из них перевернулась, движение на участке ограничено, рассказал URA.RU читатель. «Фуры сильно столкнулись, одна перевернулась и вылетела с дороги. Машина дымится», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что водитель Volvo выехал на встречку и врезался в Mercedes. Пострадал водитель второй фуры, его госпитализировали. Инспекторы ДПС организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...