На трассе в районе Сухого Лога (Свердловская область) днем 4 сентября произошло жесткое ДТП с двумя фурами. Одна из них перевернулась, движение на участке ограничено, рассказал URA.RU читатель.
«Фуры сильно столкнулись, одна перевернулась и вылетела с дороги. Машина дымится», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что водитель Volvo выехал на встречку и врезался в Mercedes. Пострадал водитель второй фуры, его госпитализировали. Инспекторы ДПС организовали проверку.
