В Кургане перевозчики распространили фейк от имени губернатора на первое апреля

01 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Перевозчики опубликовали фейк от лица Вадима Шумкова про строительство трамвайной линии в городе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане группа перевозчиков, из числа тех, кто не был вовлечен в транспортную реформу, разыграли первоапрельскую шутку. В своем группе в соцсети «ВКонтакте» они распространили фейковое заявление о строительстве в городе трамвайной линии от имени губернатора региона Вадима Шумкова. «К сожалению, в Кургане конкурсы на право осуществлять перевозки были проведены с нарушениями, а маршруты достались недобросовестным перевозчикам, приближенным к бывшему руководству города. Сейчас все должностные лица, ответственные за проведение этих конкурсов уволены, материалы служебных проверок в отношении этих лиц переданы в следственный комитет и прокуратуру. Их ждет наказание, которого они заслужили» — такое сообщение распространила группа «Курганский транспорт», якобы от лица Шумкова. При этом, подписчики паблика быстро обнаружили шутку и не приняли информацию всерьез, признав ее первоапрельской. Корреспонденту URA.RU обратился по поводу данной информации в пресс-службу правительства. На запрос редакции ответили, что такая информация от имени губернатора Шумкова не размещалась. Ранее URA.RU писало, что бывший претендент на пост главы Кургана Алексей Асташин сравнил город с Краснодаром и отметил, что для его улучшения необходимо решать проблемы с транспортом. Он рассматривал варианты с трамвайным сообщением города и возрождением муниципального предприятия по пассажирскому транспорту для городских перевозок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане группа перевозчиков, из числа тех, кто не был вовлечен в транспортную реформу, разыграли первоапрельскую шутку. В своем группе в соцсети «ВКонтакте» они распространили фейковое заявление о строительстве в городе трамвайной линии от имени губернатора региона Вадима Шумкова. «К сожалению, в Кургане конкурсы на право осуществлять перевозки были проведены с нарушениями, а маршруты достались недобросовестным перевозчикам, приближенным к бывшему руководству города. Сейчас все должностные лица, ответственные за проведение этих конкурсов уволены, материалы служебных проверок в отношении этих лиц переданы в следственный комитет и прокуратуру. Их ждет наказание, которого они заслужили» — такое сообщение распространила группа «Курганский транспорт», якобы от лица Шумкова. При этом, подписчики паблика быстро обнаружили шутку и не приняли информацию всерьез, признав ее первоапрельской. Корреспонденту URA.RU обратился по поводу данной информации в пресс-службу правительства. На запрос редакции ответили, что такая информация от имени губернатора Шумкова не размещалась. Ранее URA.RU писало, что бывший претендент на пост главы Кургана Алексей Асташин сравнил город с Краснодаром и отметил, что для его улучшения необходимо решать проблемы с транспортом. Он рассматривал варианты с трамвайным сообщением города и возрождением муниципального предприятия по пассажирскому транспорту для городских перевозок.