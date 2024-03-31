31 марта 2024
30 марта 2024

В Кургане перевозчики распространили фейк от имени губернатора на первое апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, казаков владимир, улыбка, смех, колташов олег, смотрит в телефон
Перевозчики опубликовали фейк от лица Вадима Шумкова про строительство трамвайной линии в городе (архивное фото) Фото:

В Кургане группа перевозчиков, из числа тех, кто не был вовлечен в транспортную реформу, разыграли первоапрельскую шутку. В своем группе в соцсети «ВКонтакте» они распространили фейковое заявление о строительстве в городе трамвайной линии от имени губернатора региона Вадима Шумкова.

«К сожалению, в Кургане конкурсы на право осуществлять перевозки были проведены с нарушениями, а маршруты достались недобросовестным перевозчикам, приближенным к бывшему руководству города. Сейчас все должностные лица, ответственные за проведение этих конкурсов уволены, материалы служебных проверок в отношении этих лиц переданы в следственный комитет и прокуратуру. Их ждет наказание, которого они заслужили» — такое сообщение распространила группа «Курганский транспорт», якобы от лица Шумкова. При этом, подписчики паблика быстро обнаружили шутку и не приняли информацию всерьез, признав ее первоапрельской.

Корреспонденту URA.RU обратился по поводу данной информации в пресс-службу правительства. На запрос редакции ответили, что такая информация от имени губернатора Шумкова не размещалась.

Ранее URA.RU писало, что бывший претендент на пост главы Кургана Алексей Асташин сравнил город с Краснодаром и отметил, что для его улучшения необходимо решать проблемы с транспортом. Он рассматривал варианты с трамвайным сообщением города и возрождением муниципального предприятия по пассажирскому транспорту для городских перевозок.

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В Кургане группа перевозчиков, из числа тех, кто не был вовлечен в транспортную реформу, разыграли первоапрельскую шутку. В своем группе в соцсети «ВКонтакте» они распространили фейковое заявление о строительстве в городе трамвайной линии от имени губернатора региона Вадима Шумкова. «К сожалению, в Кургане конкурсы на право осуществлять перевозки были проведены с нарушениями, а маршруты достались недобросовестным перевозчикам, приближенным к бывшему руководству города. Сейчас все должностные лица, ответственные за проведение этих конкурсов уволены, материалы служебных проверок в отношении этих лиц переданы в следственный комитет и прокуратуру. Их ждет наказание, которого они заслужили» — такое сообщение распространила группа «Курганский транспорт», якобы от лица Шумкова. При этом, подписчики паблика быстро обнаружили шутку и не приняли информацию всерьез, признав ее первоапрельской. Корреспонденту URA.RU обратился по поводу данной информации в пресс-службу правительства. На запрос редакции ответили, что такая информация от имени губернатора Шумкова не размещалась. Ранее URA.RU писало, что бывший претендент на пост главы Кургана Алексей Асташин сравнил город с Краснодаром и отметил, что для его улучшения необходимо решать проблемы с транспортом. Он рассматривал варианты с трамвайным сообщением города и возрождением муниципального предприятия по пассажирскому транспорту для городских перевозок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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