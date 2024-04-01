Путин поручил распространить выплаты для медиков на водителей скорых в зоне СВО

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Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, водитель скорой помощи, скорая помошь
Владимир Путин назначил ответственным за исполнение поручения Михаила Мишустина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Социальные выплаты для медработников должны быть распространены на водителей скорой помощи, которые работают в зоне спецоперации. Такое поручение правительству подписал президент России Владимир Путин.

«Правительству РФ: обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой помощи социальных выплаты, которые помогают раненым на СВО», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что срок исполнения — 27 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Социальные выплаты для медработников должны быть распространены на водителей скорой помощи, которые работают в зоне спецоперации. Такое поручение правительству подписал президент России Владимир Путин. «Правительству РФ: обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой помощи социальных выплаты, которые помогают раненым на СВО», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что срок исполнения — 27 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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