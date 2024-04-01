Путин поручил распространить выплаты для медиков на водителей скорых в зоне СВО

Владимир Путин назначил ответственным за исполнение поручения Михаила Мишустина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Социальные выплаты для медработников должны быть распространены на водителей скорой помощи, которые работают в зоне спецоперации. Такое поручение правительству подписал президент России Владимир Путин.
«Правительству РФ: обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой помощи социальных выплаты, которые помогают раненым на СВО», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт
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