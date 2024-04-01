В Челябинской области на треть выросла стоимость аренды квартир

В Челябинской области средняя стоимость аренды квартир выросла до 1 950 рублей за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стоимость аренды квартир в 2023 году выросла на 30% почти до двух тысяч рублей за сутки. При этом число предложений о краткосрочной аренде увеличилось на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Стоимость краткосрочной аренды студий в Челябинской области в первом квартале 2024 года в среднем составила 1950 рублей. При этом объем предложения таких объектов в регионе увеличился на 65%», — рассказали в пресс-службе.

В среднем по России в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года среднее количество доступных для бронирования студий выросло на 75%. Наибольший рост предложения зафиксирован в Ростовской (в 2,6 раза), Ярославской (2,3 раза) областях, а также в республиках Татарстан и Дагестан (в 2,2 раза в каждой). При этом средняя цена краткосрочной аренды в среднем увеличилась на 16%, стоимость выросла с 1800 до 2200 рублей за ночь.

На данный момент самые дешевые студии сдаются в аренду в Кировской (1 500 рублей) и Брянской (1 700 рублей) областях. Самые высокие цены в Московской (2 900 рублей), Калининградской области и Дагестане (2 500 рублей).

Как отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, студии становятся все более привлекательными, поскольку они являются компактным жильем, а значит, требуют меньше финансовых вложений как в плане покупки, так и в плане обустройства и ремонта. Благодаря этому, студии становятся все более привлекательными для инвесторов, особенно в условиях высоких процентных ставок по кредитам.