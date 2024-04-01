В ЯНАО выросли реальные денежные доходы

На Ямале отмечается положительная динамика роста реальных денежных доходов населения. В 2023 году этот показатель составил 8,7%, следует из данных статистики. На территории УрФО по этому показателю округ занимает третье место, уступая Тюменской и Курганской областям.
«На 8% выросли реальные денежные доходы населения [УРФО] в 2023 году. Тюменская область — плюс 10,9%, Курганская область — плюс 9,3%, Ямало-Ненецкий автономный округ — плюс 8,7%, Свердловская область — плюс 8,4%, Челябинская область — плюс 6,8%, Ханты-Мансийский автономный округ — плюс 6,8%», — сообщает telegram-канал «Глав.Индекс» со ссылкой на аналитику Федеральной службы госстатистики.
Ранее сообщалось, что ЯНАО потерял звание самого благополучного региона России. По итогам 2023 года, Ямал отступил на позицию, освободив место Москве.
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На Ямале отмечается положительная динамика роста реальных денежных доходов населения. В 2023 году этот показатель составил 8,7%, следует из данных статистики. На территории УрФО по этому показателю округ занимает третье место, уступая Тюменской и Курганской областям. «На 8% выросли реальные денежные доходы населения [УРФО] в 2023 году. Тюменская область — плюс 10,9%, Курганская область — плюс 9,3%, Ямало-Ненецкий автономный округ — плюс 8,7%, Свердловская область — плюс 8,4%, Челябинская область — плюс 6,8%, Ханты-Мансийский автономный округ — плюс 6,8%», — сообщает telegram-канал «Глав.Индекс» со ссылкой на аналитику Федеральной службы госстатистики. Ранее сообщалось, что ЯНАО потерял звание самого благополучного региона России. По итогам 2023 года, Ямал отступил на позицию, освободив место Москве.