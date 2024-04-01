Челябинские таможенники изъяли 22 килограмма насвая

02 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Искать запрещенный груз таможенникам помогают служебные собаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске за первые три месяца 2024 года изъяли у пассажиров 22 килограмма насвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, в текущем году число попыток провести табачное изделие в РФ увеличилось почти на 40%. «Сотрудники предотвратили ввоз в регион 22 кг некурительного табачного изделия (насвай). С начала года таможенники пресекли 33 попытки ввоза насвая. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. В ведомстве отметили, что искать запрещенный груз таможенникам помогают служебные собаки. Чаще всего насвай пытаются завести из Душанбе и Худжанда. Товар у них был изъят и уничтожен, а в отношении пассажиров возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). «Согласно действующим нормам совершеннолетний пассажир в личных целях может ввезти 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком („стиков“), или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке», — приводит слова начальника таможенного поста аэропорта Баландино Алексея Алексеева пресс-служба ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске за первые три месяца 2024 года изъяли у пассажиров 22 килограмма насвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, в текущем году число попыток провести табачное изделие в РФ увеличилось почти на 40%. «Сотрудники предотвратили ввоз в регион 22 кг некурительного табачного изделия (насвай). С начала года таможенники пресекли 33 попытки ввоза насвая. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. В ведомстве отметили, что искать запрещенный груз таможенникам помогают служебные собаки. Чаще всего насвай пытаются завести из Душанбе и Худжанда. Товар у них был изъят и уничтожен, а в отношении пассажиров возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). «Согласно действующим нормам совершеннолетний пассажир в личных целях может ввезти 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком („стиков“), или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке», — приводит слова начальника таможенного поста аэропорта Баландино Алексея Алексеева пресс-служба ведомства.