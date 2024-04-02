Магнитогорский вуз претендует на получение ста миллионов рублей

03 апреля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

МГТУ претендует на получение гранта Минобрнауки Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорский гостехуниверситет имени Носова (Челябинская область) стал кандидатом на участие в программе Минобрнауки РФ «Приоритет 2030». Если МГТУ отберется для участия в программе, он получит 100 миллионов рублей на развитие. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе вуза. «МГТУ им. Г.И. Носова — кандидат на участие в программе „Приоритет-2030“. Из 67 участников, претендующих на получение статуса кандидата, отобраны 24 вуза из 20 регионов страны, в числе которых МГТУ. Уже в конце текущего года МГТУ им. Г.И. Носова сможет претендовать на полноценное участие в программе и получение базовой части гранта — 100 млн рублей», — сообщили в пресс-службе вуза. Одно из главных условий участия вузов в «Приоритете-2030» — налаженная работа с индустриальными партнерами и участие региона, а также привлеченное софинансирование на реализацию программ развития. Поэтому, ректор магнитогорского вуза Дмитрий Терентьев поблагодарил всех, кото помогал университету получить статус кандидата на вхождение в программу Минобрнауки. На сегодня грантополучателями «Приоритета-2030» являются 118 университетов из 50 регионов РФ. В Челябинской области грантополучателем является Южно-Уральский государственный университет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитогорский гостехуниверситет имени Носова (Челябинская область) стал кандидатом на участие в программе Минобрнауки РФ «Приоритет 2030». Если МГТУ отберется для участия в программе, он получит 100 миллионов рублей на развитие. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе вуза. «МГТУ им. Г.И. Носова — кандидат на участие в программе „Приоритет-2030“. Из 67 участников, претендующих на получение статуса кандидата, отобраны 24 вуза из 20 регионов страны, в числе которых МГТУ. Уже в конце текущего года МГТУ им. Г.И. Носова сможет претендовать на полноценное участие в программе и получение базовой части гранта — 100 млн рублей», — сообщили в пресс-службе вуза. Одно из главных условий участия вузов в «Приоритете-2030» — налаженная работа с индустриальными партнерами и участие региона, а также привлеченное софинансирование на реализацию программ развития. Поэтому, ректор магнитогорского вуза Дмитрий Терентьев поблагодарил всех, кото помогал университету получить статус кандидата на вхождение в программу Минобрнауки. На сегодня грантополучателями «Приоритета-2030» являются 118 университетов из 50 регионов РФ. В Челябинской области грантополучателем является Южно-Уральский государственный университет.