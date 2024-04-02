В пермской поликлинике врачей заменил робот

Робот заступил на пост в Городской клинической поликлинике Перми. Его функция — диагностика, рассказали в правительстве края.
«Робот поможет измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, насыщение крови кислородом (сатурацию), рост и вес с определением индекса массы тела, температуру тела, пройти опросники и многое другое», — говорится на сайте правительства Прикамья. Также он может выслушать жалобы пациента, записать на прием к врачу.
Роботу под силу определить состояние здоровья человека, выявить индивидуальные факторы риска развития инфаркта, инсульта, сахарного диабета и других заболеваний. Ранее пермский робот-диагност начал работу в Боткинской больнице Москвы.
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Робот заступил на пост в Городской клинической поликлинике Перми. Его функция — диагностика, рассказали в правительстве края. «Робот поможет измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, насыщение крови кислородом (сатурацию), рост и вес с определением индекса массы тела, температуру тела, пройти опросники и многое другое», — говорится на сайте правительства Прикамья. Также он может выслушать жалобы пациента, записать на прием к врачу. Роботу под силу определить состояние здоровья человека, выявить индивидуальные факторы риска развития инфаркта, инсульта, сахарного диабета и других заболеваний. Ранее пермский робот-диагност начал работу в Боткинской больнице Москвы.