В пермской поликлинике врачей заменил робот

03 апреля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Робота научили изучать здоровье пермяков (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Робот заступил на пост в Городской клинической поликлинике Перми. Его функция — диагностика, рассказали в правительстве края. «Робот поможет измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, насыщение крови кислородом (сатурацию), рост и вес с определением индекса массы тела, температуру тела, пройти опросники и многое другое», — говорится на сайте правительства Прикамья. Также он может выслушать жалобы пациента, записать на прием к врачу. Роботу под силу определить состояние здоровья человека, выявить индивидуальные факторы риска развития инфаркта, инсульта, сахарного диабета и других заболеваний. Ранее пермский робот-диагност начал работу в Боткинской больнице Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Робот заступил на пост в Городской клинической поликлинике Перми. Его функция — диагностика, рассказали в правительстве края. «Робот поможет измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, насыщение крови кислородом (сатурацию), рост и вес с определением индекса массы тела, температуру тела, пройти опросники и многое другое», — говорится на сайте правительства Прикамья. Также он может выслушать жалобы пациента, записать на прием к врачу. Роботу под силу определить состояние здоровья человека, выявить индивидуальные факторы риска развития инфаркта, инсульта, сахарного диабета и других заболеваний. Ранее пермский робот-диагност начал работу в Боткинской больнице Москвы.