Общество Транспорт РЖД запустят новые поезда между городами ХМАО 03 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 + РЖД запустят дополнительные поезда из Сургута в Нижневартовск Фото: Анна Майорова © URA.RU РЖД запустят дополнительные поезда из Сургута в Нижневартовск. Новые электрички начнут ходить между городами в конце мая, сообщила пресс-служба перевозчика. «Из Сургута в Нижневартовск поезда начнут ходить с 26 мая», — следует из публикации в telegram-канале Свердловских железных дорог. Во время дачного сезона также планируют увеличить число вагонов на популярных направлениях. Перевозчик также рассчитывает ввести дополнительные остановки. Речь идет о небольших остановочных пунктах для ряда электричек. Ранее URA.RU рассказывало, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Тогда в проект вносили функциональные и визуальные правки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! РЖД запустят дополнительные поезда из Сургута в Нижневартовск. Новые электрички начнут ходить между городами в конце мая, сообщила пресс-служба перевозчика. «Из Сургута в Нижневартовск поезда начнут ходить с 26 мая», — следует из публикации в telegram-канале Свердловских железных дорог. Во время дачного сезона также планируют увеличить число вагонов на популярных направлениях. Перевозчик также рассчитывает ввести дополнительные остановки. Речь идет о небольших остановочных пунктах для ряда электричек. Ранее URA.RU рассказывало, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Тогда в проект вносили функциональные и визуальные правки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям