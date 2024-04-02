РЖД запустят новые поезда между городами ХМАО

РЖД запустят дополнительные поезда из Сургута в Нижневартовск. Новые электрички начнут ходить между городами в конце мая, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Из Сургута в Нижневартовск поезда начнут ходить с 26 мая», — следует из публикации в telegram-канале Свердловских железных дорог. Во время дачного сезона также планируют увеличить число вагонов на популярных направлениях.
Перевозчик также рассчитывает ввести дополнительные остановки. Речь идет о небольших остановочных пунктах для ряда электричек.
Ранее URA.RU рассказывало, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Тогда в проект вносили функциональные и визуальные правки.
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