02 апреля 2024

РЖД запустят новые поезда между городами ХМАО

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, ласточка, российские железные дороги, ржд, поезд, вагон поезда
РЖД запустят дополнительные поезда из Сургута в Нижневартовск Фото:

РЖД запустят дополнительные поезда из Сургута в Нижневартовск. Новые электрички начнут ходить между городами в конце мая, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Из Сургута в Нижневартовск поезда начнут ходить с 26 мая», — следует из публикации в telegram-канале Свердловских железных дорог. Во время дачного сезона также планируют увеличить число вагонов на популярных направлениях.

Перевозчик также рассчитывает ввести дополнительные остановки. Речь идет о небольших остановочных пунктах для ряда электричек.

Ранее URA.RU рассказывало, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Тогда в проект вносили функциональные и визуальные правки.

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РЖД запустят дополнительные поезда из Сургута в Нижневартовск. Новые электрички начнут ходить между городами в конце мая, сообщила пресс-служба перевозчика. «Из Сургута в Нижневартовск поезда начнут ходить с 26 мая», — следует из публикации в telegram-канале Свердловских железных дорог. Во время дачного сезона также планируют увеличить число вагонов на популярных направлениях. Перевозчик также рассчитывает ввести дополнительные остановки. Речь идет о небольших остановочных пунктах для ряда электричек. Ранее URA.RU рассказывало, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Тогда в проект вносили функциональные и визуальные правки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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