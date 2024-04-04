Россиянам рассказали, где выгодно отдохнуть на майские праздники

На майских праздниках россияне могут бюджетно отдохнуть в Вологде и Белоруссии

04 апреля 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Среди бюджетных поездок на майские праздники выделили путешествие в Санкт-Петербург Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В майские праздники россиянам будет выгодно отдохнуть в Вологде и Ярославле, а также Белоруссии и Армении. Об этом стало известно из исследования OneTwoTrip. «Самым выгодным путешествием <…> может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону стоит 6 000 рублей, а ночь в отеле обойдется в 2 500 рублей», — следует из данных исследования, передает « Газета.Ru ». Среди бюджетных путешествий также отмечают поездку в Ярославль (7 тысяч рублей на билет, 4 тысячи — отель) и Череповец (7 300 рублей и 1 800 рублей). Кроме того, в топ вошли Санкт-Петербург (8 тысяч рублей, 2 500 рублей), Москва (8 500 и 2500) и Мурманск (9 тысяч рублей и 4600). Среди поездок за границу выделяют Белоруссию: путешествие в Гомель обойдется в 5 500 рублей за перелет и 3 тысячи рублей за ночь в отеле. В рейтинг также вошла Армения: билет в Ереван можно приобрести за 12 тысяч рублей, а цены на отель начинаются от 3 тысяч рублей. Ранее данные сервиса «Яндекс Путешествия» показали, что на майские праздники пермяки в основном бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Только на пятом месте стоит соседний Екатеринбург. При этом в Екатеринбурге отели дешевле всего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В майские праздники россиянам будет выгодно отдохнуть в Вологде и Ярославле, а также Белоруссии и Армении. Об этом стало известно из исследования OneTwoTrip. «Самым выгодным путешествием <…> может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону стоит 6 000 рублей, а ночь в отеле обойдется в 2 500 рублей», — следует из данных исследования, передает «Газета.Ru». Среди бюджетных путешествий также отмечают поездку в Ярославль (7 тысяч рублей на билет, 4 тысячи — отель) и Череповец (7 300 рублей и 1 800 рублей). Кроме того, в топ вошли Санкт-Петербург (8 тысяч рублей, 2 500 рублей), Москва (8 500 и 2500) и Мурманск (9 тысяч рублей и 4600). Среди поездок за границу выделяют Белоруссию: путешествие в Гомель обойдется в 5 500 рублей за перелет и 3 тысячи рублей за ночь в отеле. В рейтинг также вошла Армения: билет в Ереван можно приобрести за 12 тысяч рублей, а цены на отель начинаются от 3 тысяч рублей. Ранее данные сервиса «Яндекс Путешествия» показали, что на майские праздники пермяки в основном бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Только на пятом месте стоит соседний Екатеринбург. При этом в Екатеринбурге отели дешевле всего.