Пермяки на майские праздники предпочитают Екатеринбургу Казань

Казань стала у пермяков самым популярным городом для отдыха на майские праздники

21 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Пермяки поедут в Казань на майские праздники Фото: Арсений Ваганов © URA.RU На майские праздники пермяки в основном бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Только на пятом месте стоит соседний Екатеринбург. Таковы данные сервиса «Яндекс Путешествия». «До майских праздников осталось меньше двух месяцев, и жители Перми активно готовятся к отпускным поездкам после долгой зимы. ТОП российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Казань, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-офисе «Яндекс Путешествий». При этом в Екатеринбурге отели дешевле всего. Переночевать здесь в среднем можно за 6 200 рублей. Тогда как в Казани — самом дорогом по этому показателю городе — ночь в отеле обойдется в 8500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На майские праздники пермяки в основном бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Только на пятом месте стоит соседний Екатеринбург. Таковы данные сервиса «Яндекс Путешествия». «До майских праздников осталось меньше двух месяцев, и жители Перми активно готовятся к отпускным поездкам после долгой зимы. ТОП российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Казань, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-офисе «Яндекс Путешествий». При этом в Екатеринбурге отели дешевле всего. Переночевать здесь в среднем можно за 6 200 рублей. Тогда как в Казани — самом дорогом по этому показателю городе — ночь в отеле обойдется в 8500 рублей.