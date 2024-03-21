Пермяки на майские праздники предпочитают Екатеринбургу Казань

Казань стала у пермяков самым популярным городом для отдыха на майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Казань, мечеть кул-шариф
Пермяки поедут в Казань на майские праздники Фото:

На майские праздники пермяки в основном бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Только на пятом месте стоит соседний Екатеринбург. Таковы данные сервиса «Яндекс Путешествия».

«До майских праздников осталось меньше двух месяцев, и жители Перми активно готовятся к отпускным поездкам после долгой зимы. ТОП российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Казань, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-офисе «Яндекс Путешествий».

При этом в Екатеринбурге отели дешевле всего. Переночевать здесь в среднем можно за 6 200 рублей. Тогда как в Казани — самом дорогом по этому показателю городе — ночь в отеле обойдется в 8500 рублей.

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На майские праздники пермяки в основном бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Только на пятом месте стоит соседний Екатеринбург. Таковы данные сервиса «Яндекс Путешествия». «До майских праздников осталось меньше двух месяцев, и жители Перми активно готовятся к отпускным поездкам после долгой зимы. ТОП российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Казань, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-офисе «Яндекс Путешествий». При этом в Екатеринбурге отели дешевле всего. Переночевать здесь в среднем можно за 6 200 рублей. Тогда как в Казани — самом дорогом по этому показателю городе — ночь в отеле обойдется в 8500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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