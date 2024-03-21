Пермяки на майские праздники предпочитают Екатеринбургу Казань

На майские праздники пермяки в основном бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Только на пятом месте стоит соседний Екатеринбург. Таковы данные сервиса «Яндекс Путешествия».
«До майских праздников осталось меньше двух месяцев, и жители Перми активно готовятся к отпускным поездкам после долгой зимы. ТОП российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Казань, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-офисе «Яндекс Путешествий».
При этом в Екатеринбурге отели дешевле всего. Переночевать здесь в среднем можно за 6 200 рублей. Тогда как в Казани — самом дорогом по этому показателю городе — ночь в отеле обойдется в 8500 рублей.
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