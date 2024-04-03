03 апреля 2024

На трассе ЯНАО обещают выделить парковки для дальнобойщиков

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой появятся парковки для дальнобойщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, фуры, дальнобойщики, трасса, дорога
На трассе Коротчаево — Новый Уренгой появятся новые стоянки для дальнобойщиков. Фото:

Новые стоянки для дальнобойщиков и путешественников появятся после капитального ремонта участков трассы Коротчаево — Новый Уренгой. Здесь же запланировано строительство 10 полос для обгона, что позволит повысить скоростной режим и уровень безопасности движения, сообщил директор окружного департамента транспорта Денис Напольских.

«На дороге Новый Уренгой — Коротчаево после окончания закупочных процедур приступим уже в мае к работам на первых 20 км дороги. Второй участок примерно той же протяженности начнут ремонтировать во второй половине года. Там будут построены и искусственные сооружения, и около 10 полос обгона, и места для стоянок, в том числе для дальнобойщиков и путешественников», — сообщил Денис Напольских в прямом эфире Центра управления регионом.

Ранее сообщалось, что в этом году приоритетным участком реконструкции дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой. На этом участке начинается трехлетний цикл работ.

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Новые стоянки для дальнобойщиков и путешественников появятся после капитального ремонта участков трассы Коротчаево — Новый Уренгой. Здесь же запланировано строительство 10 полос для обгона, что позволит повысить скоростной режим и уровень безопасности движения, сообщил директор окружного департамента транспорта Денис Напольских. «На дороге Новый Уренгой — Коротчаево после окончания закупочных процедур приступим уже в мае к работам на первых 20 км дороги. Второй участок примерно той же протяженности начнут ремонтировать во второй половине года. Там будут построены и искусственные сооружения, и около 10 полос обгона, и места для стоянок, в том числе для дальнобойщиков и путешественников», — сообщил Денис Напольских в прямом эфире Центра управления регионом. Ранее сообщалось, что в этом году приоритетным участком реконструкции дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой. На этом участке начинается трехлетний цикл работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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