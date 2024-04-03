На трассе ЯНАО обещают выделить парковки для дальнобойщиков

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой появятся парковки для дальнобойщиков

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой появятся новые стоянки для дальнобойщиков. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые стоянки для дальнобойщиков и путешественников появятся после капитального ремонта участков трассы Коротчаево — Новый Уренгой. Здесь же запланировано строительство 10 полос для обгона, что позволит повысить скоростной режим и уровень безопасности движения, сообщил директор окружного департамента транспорта Денис Напольских.

«На дороге Новый Уренгой — Коротчаево после окончания закупочных процедур приступим уже в мае к работам на первых 20 км дороги. Второй участок примерно той же протяженности начнут ремонтировать во второй половине года. Там будут построены и искусственные сооружения, и около 10 полос обгона, и места для стоянок, в том числе для дальнобойщиков и путешественников», — сообщил Денис Напольских в прямом эфире Центра управления регионом.

Ранее сообщалось, что в этом году приоритетным участком реконструкции дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой. На этом участке начинается трехлетний цикл работ.