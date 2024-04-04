В Перми власти решили разгрузить автобусные маршруты за счет трамваев

В Перми продлят трамвайные маршруты и выведут на линию вместительные автобусы

Скорость трамвайного сообщения в городе будет повышена, обещают чиновники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми власти готовятся внести изменения в действующую маршрутную сеть в 2025 году. На сайте мэрии сообщается, что в первую очередь изменения коснутся наиболее загруженных направлений. По задумке чиновников, основной пассажиропоток возьмут на себя трамваи. При этом на отдельных направлениях в Кировском, Дзержинском и Индустриальном районах появятся автобусы большей вместительности.

«Основой маршрутной сети в центральной части города планируется сделать трамвайную сеть. После реконструкции скорость трамвайного сообщения будет повышена, для разгрузки автобусных маршрутов. Локальные корректировки будут внедрены в 2025 году при заключении новых контрактов с перевозчиками», — сообщает администрация Перми.

Предполагается, что количество рейсов на маршрутах №3, 4, 5, 8, 11 и 12, будет увеличено. Ряд маршрутов также планируется продлить. К примеру, трамвайный маршрут №3 будет ходить до «Велты», а маршрут №12 до «Пермской ярмарки».

На маршрутах №14, 15, 27 и 50 появятся автобусы большего класса, а на маршрутах №6, 12, 28/29, 59 и 64 увеличат количество рейсов. В мэрии отмечают, что при изменении маршрутной сети учитывалось мнение горожан. Обсуждение корректировки движения городского общественного транспорта продолжится и коснется других районов Перми.

Маршрут трамвая №12 будет продлен до «Пермской ярмарки» Сайт администрации Перми

Изменится и схема движения городских автобусов Сайт администрации Перми

Планируется, что за счет изменения маршрутной сети увеличится провозная способность транспорта Сайт администрации Перми