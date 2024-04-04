В Перми власти решили разгрузить автобусные маршруты за счет трамваев

В Перми продлят трамвайные маршруты и выведут на линию вместительные автобусы
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Масштабная замена трамвайного полотна по улице Борчанинова. Пермь, общественный транспорт, трамвай 11
Скорость трамвайного сообщения в городе будет повышена, обещают чиновники Фото:

В Перми власти готовятся внести изменения в действующую маршрутную сеть в 2025 году. На сайте мэрии сообщается, что в первую очередь изменения коснутся наиболее загруженных направлений. По задумке чиновников, основной пассажиропоток возьмут на себя трамваи. При этом на отдельных направлениях в Кировском, Дзержинском и Индустриальном районах появятся автобусы большей вместительности.

«Основой маршрутной сети в центральной части города планируется сделать трамвайную сеть. После реконструкции скорость трамвайного сообщения будет повышена, для разгрузки автобусных маршрутов. Локальные корректировки будут внедрены в 2025 году при заключении новых контрактов с перевозчиками», — сообщает администрация Перми.

Предполагается, что количество рейсов на маршрутах №3, 4, 5, 8, 11 и 12, будет увеличено. Ряд маршрутов также планируется продлить. К примеру, трамвайный маршрут №3 будет ходить до «Велты», а маршрут №12 до «Пермской ярмарки».

На маршрутах №14, 15, 27 и 50 появятся автобусы большего класса, а на маршрутах №6, 12, 28/29, 59 и 64 увеличат количество рейсов. В мэрии отмечают, что при изменении маршрутной сети учитывалось мнение горожан. Обсуждение корректировки движения городского общественного транспорта продолжится и коснется других районов Перми.

Маршрут трамвая №12 будет продлен до «Пермской ярмарки»
Маршрут трамвая №12 будет продлен до «Пермской ярмарки»

Изменится и схема движения городских автобусов
Изменится и схема движения городских автобусов

Планируется, что за счет изменения маршрутной сети увеличится провозная способность транспорта
Планируется, что за счет изменения маршрутной сети увеличится провозная способность транспорта

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В Перми власти готовятся внести изменения в действующую маршрутную сеть в 2025 году. На сайте мэрии сообщается, что в первую очередь изменения коснутся наиболее загруженных направлений. По задумке чиновников, основной пассажиропоток возьмут на себя трамваи. При этом на отдельных направлениях в Кировском, Дзержинском и Индустриальном районах появятся автобусы большей вместительности. «Основой маршрутной сети в центральной части города планируется сделать трамвайную сеть. После реконструкции скорость трамвайного сообщения будет повышена, для разгрузки автобусных маршрутов. Локальные корректировки будут внедрены в 2025 году при заключении новых контрактов с перевозчиками», — сообщает администрация Перми. Предполагается, что количество рейсов на маршрутах №3, 4, 5, 8, 11 и 12, будет увеличено. Ряд маршрутов также планируется продлить. К примеру, трамвайный маршрут №3 будет ходить до «Велты», а маршрут №12 до «Пермской ярмарки». На маршрутах №14, 15, 27 и 50 появятся автобусы большего класса, а на маршрутах №6, 12, 28/29, 59 и 64 увеличат количество рейсов. В мэрии отмечают, что при изменении маршрутной сети учитывалось мнение горожан. Обсуждение корректировки движения городского общественного транспорта продолжится и коснется других районов Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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