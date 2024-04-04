Utair запускает прямые авиарейсы из Тюмени в Узбекистан

05 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Прямые авиарейсы из Тюмени в Самарканд будут выполняться с 30 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы в Самарканд (Узбекистан) с вылетом из тюменского аэропорта Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «С 30 апреля авиакомпания начнет выполнять полеты в Самарканд из Тюмени раз в неделю — по вторникам. Стоимость билетов — от 11 907 рублей», — пояснили агентству в пресс-службе авиакомпании Utair. Там добавили, что рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800. Время вылета из Тюмени — 16:20, обратный рейс из Самарканда будет отправляться в 20:45. Время в пути составит три часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы в Самарканд (Узбекистан) с вылетом из тюменского аэропорта Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «С 30 апреля авиакомпания начнет выполнять полеты в Самарканд из Тюмени раз в неделю — по вторникам. Стоимость билетов — от 11 907 рублей», — пояснили агентству в пресс-службе авиакомпании Utair. Там добавили, что рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800. Время вылета из Тюмени — 16:20, обратный рейс из Самарканда будет отправляться в 20:45. Время в пути составит три часа.