04 апреля 2024

Utair запускает прямые авиарейсы из Тюмени в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Прямые авиарейсы из Тюмени в Самарканд будут выполняться с 30 апреля Фото:

Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы в Самарканд (Узбекистан) с вылетом из тюменского аэропорта Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 30 апреля авиакомпания начнет выполнять полеты в Самарканд из Тюмени раз в неделю — по вторникам. Стоимость билетов — от 11 907 рублей», — пояснили агентству в пресс-службе авиакомпании Utair.

Там добавили, что рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800. Время вылета из Тюмени — 16:20, обратный рейс из Самарканда будет отправляться в 20:45. Время в пути составит три часа.

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Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы в Самарканд (Узбекистан) с вылетом из тюменского аэропорта Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «С 30 апреля авиакомпания начнет выполнять полеты в Самарканд из Тюмени раз в неделю — по вторникам. Стоимость билетов — от 11 907 рублей», — пояснили агентству в пресс-службе авиакомпании Utair. Там добавили, что рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800. Время вылета из Тюмени — 16:20, обратный рейс из Самарканда будет отправляться в 20:45. Время в пути составит три часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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