С сегодняшнего дня дачникам станет легче подключать электричество

«Парламентская газета»: дачники смогут подключать электричество по одной заявке

07 апреля 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Энергосбытовая компания сама решает все вопросы с сетевой организацией Фото: Анна Майорова © URA.RU Для заключения прямого договора на энергоснабжение жителям СНТ достаточно отправить заявку в энергосбытовую организацию и получить бесплатную комплексную услугу в режиме «одного окна». Постановление правительства начинает действовать с 7 апреля. «После получения заявки на заключение договора, энергосбытовая организация обязана создать личный кабинет на своем сайте для претендента, разместить проект договора и информацию о допуске в эксплуатацию прибора учета электроэнергии», — передает «Парламентская газета». Там подчеркнули, что энергосбытовая компания самостоятельно занимается решением всех необходимых вопросов с сетевой организацией. Новость по теме Какие изменения ждут дачников в 2024 году Ожидаются и другие изменения для дачников. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что в 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли. Он также дал советы о том, как вести себя в пожароопасный сезон, чтобы не нарваться на проблемы, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для заключения прямого договора на энергоснабжение жителям СНТ достаточно отправить заявку в энергосбытовую организацию и получить бесплатную комплексную услугу в режиме «одного окна». Постановление правительства начинает действовать с 7 апреля. «После получения заявки на заключение договора, энергосбытовая организация обязана создать личный кабинет на своем сайте для претендента, разместить проект договора и информацию о допуске в эксплуатацию прибора учета электроэнергии», — передает «Парламентская газета». Там подчеркнули, что энергосбытовая компания самостоятельно занимается решением всех необходимых вопросов с сетевой организацией. Ожидаются и другие изменения для дачников. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что в 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли. Он также дал советы о том, как вести себя в пожароопасный сезон, чтобы не нарваться на проблемы, передает телеканал 360.