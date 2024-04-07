С сегодняшнего дня дачникам станет легче подключать электричество

«Парламентская газета»: дачники смогут подключать электричество по одной заявке
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, электричество, трансформаторная будка
Энергосбытовая компания сама решает все вопросы с сетевой организацией Фото:

Для заключения прямого договора на энергоснабжение жителям СНТ достаточно отправить заявку в энергосбытовую организацию и получить бесплатную комплексную услугу в режиме «одного окна». Постановление правительства начинает действовать с 7 апреля.

«После получения заявки на заключение договора, энергосбытовая организация обязана создать личный кабинет на своем сайте для претендента, разместить проект договора и информацию о допуске в эксплуатацию прибора учета электроэнергии», — передает «Парламентская газета». Там подчеркнули, что энергосбытовая компания самостоятельно занимается решением всех необходимых вопросов с сетевой организацией.

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Какие изменения ждут дачников в 2024 году

Ожидаются и другие изменения для дачников. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что в 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли. Он также дал советы о том, как вести себя в пожароопасный сезон, чтобы не нарваться на проблемы, передает телеканал 360.

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Для заключения прямого договора на энергоснабжение жителям СНТ достаточно отправить заявку в энергосбытовую организацию и получить бесплатную комплексную услугу в режиме «одного окна». Постановление правительства начинает действовать с 7 апреля. «После получения заявки на заключение договора, энергосбытовая организация обязана создать личный кабинет на своем сайте для претендента, разместить проект договора и информацию о допуске в эксплуатацию прибора учета электроэнергии», — передает «Парламентская газета». Там подчеркнули, что энергосбытовая компания самостоятельно занимается решением всех необходимых вопросов с сетевой организацией. Ожидаются и другие изменения для дачников. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что в 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли. Он также дал советы о том, как вести себя в пожароопасный сезон, чтобы не нарваться на проблемы, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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