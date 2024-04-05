Дачникам назвали главные штрафы в 2024 году

Чаплин: в 2024 году дачников начнут штрафовать за самозахват участков
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, дача, частный дом, забор
За самозахват участков предусмотрен штраф в размере до 1,5% стоимости земли Фото:

В 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Перечислю нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков», — рассказал Чаплин РИА Новости. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли.

За строительство незаконных построек грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до миллиона. За мытье машины за забором также грозит наказание — пять тысяч рублей. А за ненадлежащее содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов могут быть применены санкции до 500 тысяч рублей.

С 2024 года законодатели определили рамки дачного сезона с 1 апреля по 1 октября, передает «Царьград». Новые правила коснулись более точного разделения жилых домов и дач: в первом случае все необходимые коммуникации должны функционировать круглогодично, а во втором — нет.

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В 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Перечислю нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков», — рассказал Чаплин РИА Новости. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли. За строительство незаконных построек грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до миллиона. За мытье машины за забором также грозит наказание — пять тысяч рублей. А за ненадлежащее содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов могут быть применены санкции до 500 тысяч рублей. С 2024 года законодатели определили рамки дачного сезона с 1 апреля по 1 октября, передает «Царьград». Новые правила коснулись более точного разделения жилых домов и дач: в первом случае все необходимые коммуникации должны функционировать круглогодично, а во втором — нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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