Дачникам назвали главные штрафы в 2024 году

Чаплин: в 2024 году дачников начнут штрафовать за самозахват участков

05 апреля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

За самозахват участков предусмотрен штраф в размере до 1,5% стоимости земли Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Перечислю нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков», — рассказал Чаплин РИА Новости. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли. За строительство незаконных построек грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до миллиона. За мытье машины за забором также грозит наказание — пять тысяч рублей. А за ненадлежащее содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов могут быть применены санкции до 500 тысяч рублей. С 2024 года законодатели определили рамки дачного сезона с 1 апреля по 1 октября, передает «Царьград». Новые правила коснулись более точного разделения жилых домов и дач: в первом случае все необходимые коммуникации должны функционировать круглогодично, а во втором — нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году дачникам в России могут грозить штрафы за захват земельных участков и строительство незаконных построек. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Перечислю нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков», — рассказал Чаплин РИА Новости. По его словам, за самозахват участков предусмотрен штраф в размере одного-полутора процентов от кадастровой стоимости земли. За строительство незаконных построек грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до миллиона. За мытье машины за забором также грозит наказание — пять тысяч рублей. А за ненадлежащее содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов могут быть применены санкции до 500 тысяч рублей. С 2024 года законодатели определили рамки дачного сезона с 1 апреля по 1 октября, передает «Царьград». Новые правила коснулись более точного разделения жилых домов и дач: в первом случае все необходимые коммуникации должны функционировать круглогодично, а во втором — нет.