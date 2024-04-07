07 апреля 2024
06 апреля 2024

Житель ЯНАО готов обменять дом на машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, лестница, черновая отделка, строительство коттеджа
В Муравленко продается дом, который можно обменять на машину Фото:

Ямалец продает дом в Муравленко (ЯНАО) за 2,45 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант с обменом на автомобиль. Такое объявление появилось на Avito.

«Жилой дом. Цена 2,45 миллиона. Можно рассмотреть обмен на авто с вашей доплатой», — написано в карточке товара.

Дом отапливается электричеством, есть скважина с артезианской питьевой водой, хозяин оставляет всю мебель и технику. В доме есть гостиная, спальня, гардероб, предбанник, баня и гараж на две машины. При этом владелец сообщает, что цена обсуждаема.

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Ямалец продает дом в Муравленко (ЯНАО) за 2,45 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант с обменом на автомобиль. Такое объявление появилось на Avito. «Жилой дом. Цена 2,45 миллиона. Можно рассмотреть обмен на авто с вашей доплатой», — написано в карточке товара. Дом отапливается электричеством, есть скважина с артезианской питьевой водой, хозяин оставляет всю мебель и технику. В доме есть гостиная, спальня, гардероб, предбанник, баня и гараж на две машины. При этом владелец сообщает, что цена обсуждаема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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