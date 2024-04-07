Житель ЯНАО готов обменять дом на машину

В Муравленко продается дом, который можно обменять на машину
Ямалец продает дом в Муравленко (ЯНАО) за 2,45 миллиона рублей, но готов рассмотреть вариант с обменом на автомобиль. Такое объявление появилось на Avito.
«Жилой дом. Цена 2,45 миллиона. Можно рассмотреть обмен на авто с вашей доплатой», — написано в карточке товара.
Дом отапливается электричеством, есть скважина с артезианской питьевой водой, хозяин оставляет всю мебель и технику. В доме есть гостиная, спальня, гардероб, предбанник, баня и гараж на две машины. При этом владелец сообщает, что цена обсуждаема.
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