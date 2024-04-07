07 апреля 2024

Екатеринбурженка добилась встречи со звездными шефами, чтобы удивить их голубцами

Александра Шереметьева из Екатеринбурга стала участницей шоу «Битва шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александра Шереметьева сделала ставку на простое блюдо
Александра Шереметьева сделала ставку на простое блюдо

Александра Шереметьева из Екатеринбурга стала участницей третьего сезона шоу «Битва шефов». Девушка решила поразить звездных шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова любимым блюдом своих детей — голубцами. Об этом URA.RU рассказали представители «Пятницы!».

«Если Александре Шереметьевой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок», — объяснили в пресс-службе телеканала.

Удастся ли 36-летней екатеринбурженке удивить своим мастерством поваров и выйти в финал — об этом зрители смогут узнать 8 апреля. Выпуск выйдет вечером на телеканале «Пятница!».

Ранее другая жительница Екатеринбурга — Юлия Блажец — стала участницей «Битвы шефов». Поваров девушка удивляла мясом по-тайски в ананасе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александра Шереметьева из Екатеринбурга стала участницей третьего сезона шоу «Битва шефов». Девушка решила поразить звездных шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова любимым блюдом своих детей — голубцами. Об этом URA.RU рассказали представители «Пятницы!». «Если Александре Шереметьевой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок», — объяснили в пресс-службе телеканала. Удастся ли 36-летней екатеринбурженке удивить своим мастерством поваров и выйти в финал — об этом зрители смогут узнать 8 апреля. Выпуск выйдет вечером на телеканале «Пятница!». Ранее другая жительница Екатеринбурга — Юлия Блажец — стала участницей «Битвы шефов». Поваров девушка удивляла мясом по-тайски в ананасе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...