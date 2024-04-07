Екатеринбурженка добилась встречи со звездными шефами, чтобы удивить их голубцами

Александра Шереметьева из Екатеринбурга стала участницей третьего сезона шоу «Битва шефов». Девушка решила поразить звездных шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова любимым блюдом своих детей — голубцами. Об этом URA.RU рассказали представители «Пятницы!».
«Если Александре Шереметьевой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок», — объяснили в пресс-службе телеканала.
Удастся ли 36-летней екатеринбурженке удивить своим мастерством поваров и выйти в финал — об этом зрители смогут узнать 8 апреля. Выпуск выйдет вечером на телеканале «Пятница!».
Ранее другая жительница Екатеринбурга — Юлия Блажец — стала участницей «Битвы шефов». Поваров девушка удивляла мясом по-тайски в ананасе.
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