28 января 2024
27 января 2024

Звездные повара оценят талант кулинара из Екатеринбурга

Юлия Блажец из Екатеринбурга стала участницей шоу «Битва шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Блажец удивляла шефов мясом по-тайски в ананасе
Юлия Блажец удивляла шефов мясом по-тайски в ананасе

Екатеринбурженка Юлия Блажец стала участницей шоу «Битва шефов», где звездные повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов ищут кулинарные таланты по всей России. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница».

«На кастинг в шоу Юлия принесла мясо по-тайски в ананасе. Если Юлии удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», — пояснили в пресс-службе. Выпуск с екатеринбурженкой покажут сегодня, 29 января.

Если девушке удаться попасть в команду к одному из шефов, то они поделятся с ней своим опытом. Победить должен тот шеф, чей ученик останется в конце и выиграет поединок. Как поясняют авторы проекта, новый сезон стал чуть напряженнее: в финале каждого выпуска поваров ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. «У зрителей будет возможность выбрать „шалость“ или „радость“ для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте „Битвы шефов“», — заявил телеканал «Пятница».

Другой кулинар из Екатеринбурга, Константин Шмаров, ранее отправился на шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Молодой человек претендовал на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у него был шанс установить «десертный» мировой рекорд.

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Екатеринбурженка Юлия Блажец стала участницей шоу «Битва шефов», где звездные повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов ищут кулинарные таланты по всей России. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница». «На кастинг в шоу Юлия принесла мясо по-тайски в ананасе. Если Юлии удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», — пояснили в пресс-службе. Выпуск с екатеринбурженкой покажут сегодня, 29 января. Если девушке удаться попасть в команду к одному из шефов, то они поделятся с ней своим опытом. Победить должен тот шеф, чей ученик останется в конце и выиграет поединок. Как поясняют авторы проекта, новый сезон стал чуть напряженнее: в финале каждого выпуска поваров ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. «У зрителей будет возможность выбрать „шалость“ или „радость“ для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте „Битвы шефов“», — заявил телеканал «Пятница». Другой кулинар из Екатеринбурга, Константин Шмаров, ранее отправился на шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Молодой человек претендовал на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у него был шанс установить «десертный» мировой рекорд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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