В Челябинском зоопарке медведь Харитон умер после выхода из спячки

В Челябинском зоопарке 8 апреля умер 36-летний гималайский медведь по кличке Харитон. Зверь ушел из жизни в первые дни после выхода из спячки, сообщили в пресс-службе зоопарка.
«Настало время проститься со старожилом нашего зоопарка, гималайским медведем Харитоном. Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями, но время взяло свое и он уснул навсегда», — сообщили в зоопарке.
Харитон родился в Северском зоопарке в 1988 году, а в 1996 попал в Челябинск. За время жизни Харитон оставил потомство: пять медвежат. В зоопарке отметили, что гималайские медведи живут в дикой природе до 25 лет. Медведь скончался от старости в возрасте 36 лет.
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