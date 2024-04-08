В Челябинском зоопарке медведь Харитон умер после выхода из спячки

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Гималайские медведи в дикой природе живут до 25 лет, однако Харитон в зоопарке дожил до 36 Фото:

В Челябинском зоопарке 8 апреля умер 36-летний гималайский медведь по кличке Харитон. Зверь ушел из жизни в первые дни после выхода из спячки, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Настало время проститься со старожилом нашего зоопарка, гималайским медведем Харитоном. Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями, но время взяло свое и он уснул навсегда», — сообщили в зоопарке.

Харитон родился в Северском зоопарке в 1988 году, а в 1996 попал в Челябинск. За время жизни Харитон оставил потомство: пять медвежат. В зоопарке отметили, что гималайские медведи живут в дикой природе до 25 лет. Медведь скончался от старости в возрасте 36 лет.

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В Челябинском зоопарке 8 апреля умер 36-летний гималайский медведь по кличке Харитон. Зверь ушел из жизни в первые дни после выхода из спячки, сообщили в пресс-службе зоопарка. «Настало время проститься со старожилом нашего зоопарка, гималайским медведем Харитоном. Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями, но время взяло свое и он уснул навсегда», — сообщили в зоопарке. Харитон родился в Северском зоопарке в 1988 году, а в 1996 попал в Челябинск. За время жизни Харитон оставил потомство: пять медвежат. В зоопарке отметили, что гималайские медведи живут в дикой природе до 25 лет. Медведь скончался от старости в возрасте 36 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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