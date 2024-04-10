в Челябинске в марте 2024 года строится 707 тысяч квадратных метров нового жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск в марте 2024 года вошел в топ-30 по России по объемам строящегося жилья. В городе миллионнике в 2024 году возводятся новостройки и частные дома общей площадью 707 тысяч квадратных метров, сообщается на портале о недвижимости.

«В 2024 году в России застройщики, несмотря на ужесточение условий ипотечного кредитования и ставки по проектному финансированию, продолжают входить в новые проекты. Так, в Челябинске в марте 2024 года строится 707 тысяч квадратных метров нового жилья. Город вошел в топ-30 по объемам строящегося жилья среди городов РФ», — сообщается на портале «JustMedia.ru».

В целом по России в марте 2024 года объем жилья в стадии строительства достиг рекордных 108,2 млн квадратных метров, что означает увеличение этого показателя на 10,7% за год. Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике РГУД, отмечает, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар вместе формируют 28% всех текущих строительных проектов. Столичные рынки, включая Московскую и Ленинградскую области, а также весь Краснодарский край, составляют 41,5% строящегося жилья.

На данный момент Тюмень и Екатеринбург демонстрируют стабильное лидерство в строительстве с объемами жилья более 3 и 4 млн квадратных метров соответственно. При этом снижение объемов строящегося жилья наблюдается в Санкт-Петербурге (-13%), Краснодаре (-12%), Уфе (-11%), Самаре (-8%) и Ижевске (-8%).

Челябинск в марте 2024 года вошел в топ-30 по России по объемам строящегося жилья Инфографика: tme/reburg по данным ЕИСЖС