Врач рассказала, как выявить опасную для пожилых людей болезнь

Врач Шипилова: выявить болезнь Паркинсона можно по двигательным проявлениям

11 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Врач дала советы, как жить с болезнью Паркинсона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Болезнь Паркинсона является опасной для пожилых людей. Всемирный день борьбы с этим недугом отмечается 11 апреля. О том, как выявить болезнь на ранней стадии рассказала врач-невролог, паркинсонолог Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФМБА) Наталья Шипилова. «Обнаружить болезнь Паркинсона можно на основании характерных двигательных проявлений. Причины заболевания помогают выяснить компьютерная и магниторезонансная томографии», — передает «Парламентская газета» слова Шипиловой. Диагностику необходимо проводить людям, у которых в семье встречались случаи болезни Паркинсона, отметила врач-невролог. Она добавила, что родственникам больных рекомендуется создать дома безопасную среду, то есть позаботиться об удобной мебели и поручнях. Также пациентам с Паркинсоном помогает чтение вслух, обсуждение прочитанного, решение кроссвордов и другие интеллектуальные задания, подчеркнула Шипилова. По мнению Шипиловой, людям с болезнью Паркинсона важно вести активный и здоровый образ жизни, а также правильно питаться. Врачи советуют принимать пищу дробно по 5-6 раз в сутки, но порции должны быть небольшие. Кроме того, большое значение имеет контроль артериального давления и пульса. Полезно для больных развивать мелкую моторику пальцев, например лепить из пластилина или рисовать, подытожила Шипилова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Болезнь Паркинсона является опасной для пожилых людей. Всемирный день борьбы с этим недугом отмечается 11 апреля. О том, как выявить болезнь на ранней стадии рассказала врач-невролог, паркинсонолог Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФМБА) Наталья Шипилова. «Обнаружить болезнь Паркинсона можно на основании характерных двигательных проявлений. Причины заболевания помогают выяснить компьютерная и магниторезонансная томографии», — передает «Парламентская газета» слова Шипиловой. Диагностику необходимо проводить людям, у которых в семье встречались случаи болезни Паркинсона, отметила врач-невролог. Она добавила, что родственникам больных рекомендуется создать дома безопасную среду, то есть позаботиться об удобной мебели и поручнях. Также пациентам с Паркинсоном помогает чтение вслух, обсуждение прочитанного, решение кроссвордов и другие интеллектуальные задания, подчеркнула Шипилова. По мнению Шипиловой, людям с болезнью Паркинсона важно вести активный и здоровый образ жизни, а также правильно питаться. Врачи советуют принимать пищу дробно по 5-6 раз в сутки, но порции должны быть небольшие. Кроме того, большое значение имеет контроль артериального давления и пульса. Полезно для больных развивать мелкую моторику пальцев, например лепить из пластилина или рисовать, подытожила Шипилова.