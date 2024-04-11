Врач рассказала, как выявить опасную для пожилых людей болезнь

Врач Шипилова: выявить болезнь Паркинсона можно по двигательным проявлениям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, регистратура, поликлиника, врач, больница, доктор, регистратура поликлиники, прием врача, регистратура больницы
Врач дала советы, как жить с болезнью Паркинсона Фото:

Болезнь Паркинсона является опасной для пожилых людей. Всемирный день борьбы с этим недугом отмечается 11 апреля. О том, как выявить болезнь на ранней стадии рассказала врач-невролог, паркинсонолог Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФМБА) Наталья Шипилова.

«Обнаружить болезнь Паркинсона можно на основании характерных двигательных проявлений. Причины заболевания помогают выяснить компьютерная и магниторезонансная томографии», — передает «Парламентская газета» слова Шипиловой.

Диагностику необходимо проводить людям, у которых в семье встречались случаи болезни Паркинсона, отметила врач-невролог. Она добавила, что родственникам больных рекомендуется создать дома безопасную среду, то есть позаботиться об удобной мебели и поручнях. Также пациентам с Паркинсоном помогает чтение вслух, обсуждение прочитанного, решение кроссвордов и другие интеллектуальные задания, подчеркнула Шипилова.

По мнению Шипиловой, людям с болезнью Паркинсона важно вести активный и здоровый образ жизни, а также правильно питаться. Врачи советуют принимать пищу дробно по 5-6 раз в сутки, но порции должны быть небольшие. Кроме того, большое значение имеет контроль артериального давления и пульса. Полезно для больных развивать мелкую моторику пальцев, например лепить из пластилина или рисовать, подытожила Шипилова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Болезнь Паркинсона является опасной для пожилых людей. Всемирный день борьбы с этим недугом отмечается 11 апреля. О том, как выявить болезнь на ранней стадии рассказала врач-невролог, паркинсонолог Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФМБА) Наталья Шипилова. «Обнаружить болезнь Паркинсона можно на основании характерных двигательных проявлений. Причины заболевания помогают выяснить компьютерная и магниторезонансная томографии», — передает «Парламентская газета» слова Шипиловой. Диагностику необходимо проводить людям, у которых в семье встречались случаи болезни Паркинсона, отметила врач-невролог. Она добавила, что родственникам больных рекомендуется создать дома безопасную среду, то есть позаботиться об удобной мебели и поручнях. Также пациентам с Паркинсоном помогает чтение вслух, обсуждение прочитанного, решение кроссвордов и другие интеллектуальные задания, подчеркнула Шипилова. По мнению Шипиловой, людям с болезнью Паркинсона важно вести активный и здоровый образ жизни, а также правильно питаться. Врачи советуют принимать пищу дробно по 5-6 раз в сутки, но порции должны быть небольшие. Кроме того, большое значение имеет контроль артериального давления и пульса. Полезно для больных развивать мелкую моторику пальцев, например лепить из пластилина или рисовать, подытожила Шипилова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...