Врач рассказала, как выявить опасную для пожилых людей болезнь

Болезнь Паркинсона является опасной для пожилых людей. Всемирный день борьбы с этим недугом отмечается 11 апреля. О том, как выявить болезнь на ранней стадии рассказала врач-невролог, паркинсонолог Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФМБА) Наталья Шипилова.
«Обнаружить болезнь Паркинсона можно на основании характерных двигательных проявлений. Причины заболевания помогают выяснить компьютерная и магниторезонансная томографии», — передает «Парламентская газета» слова Шипиловой.
Диагностику необходимо проводить людям, у которых в семье встречались случаи болезни Паркинсона, отметила врач-невролог. Она добавила, что родственникам больных рекомендуется создать дома безопасную среду, то есть позаботиться об удобной мебели и поручнях. Также пациентам с Паркинсоном помогает чтение вслух, обсуждение прочитанного, решение кроссвордов и другие интеллектуальные задания, подчеркнула Шипилова.
По мнению Шипиловой, людям с болезнью Паркинсона важно вести активный и здоровый образ жизни, а также правильно питаться. Врачи советуют принимать пищу дробно по 5-6 раз в сутки, но порции должны быть небольшие. Кроме того, большое значение имеет контроль артериального давления и пульса. Полезно для больных развивать мелкую моторику пальцев, например лепить из пластилина или рисовать, подытожила Шипилова.
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