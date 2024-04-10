Житель Ноябрьска отправится в колонию за убийство и хранение взрывчатки

Суд Ноябрьска приговорил местного жителя за убийство и хранение взрывчатки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд Ноябрьска (ЯНАО) признал виновным в хранении взрывчатых веществ и убийстве человека. Обвинительный приговор был зачитан 9 апреля, сообщается в карточке дела.

«Житель Ноябрьска признан виновным в незаконном хранении боеприпасов. Также суд установил его вину в убийстве человека, приговор в законную силу не вступил», — следует из карточки уголовного дела, размещенной на сайте городского суда.

В группе Ноябрьского горсуда в социальной сети «ВКонтакте» сообщаются подробности уголовного дела. Судом и следствием было установлено, что с 2021 по 2023 годы подсудимый незаконно хранил у себя дома бездымный охотничий порох, изготовленный промышленным способом, а также черный порох. Незаконное хранение боеприпасов было выявлено в ходе обыска, после совершения подсудимым убийства.

В августе 2023 года, обвиняемый зарезал пришедшего в гости приятеля. От множественных ножевых ранений потерпевший скончался.

На суде обвиняемый заявил, что действовал в состоянии необходимой обороны. Убитый им человек напал на него с кулаками, после чего мужчина был вынужден защищаться. А порох, обнаруженный в квартире ему не принадлежит, он его хранил по просьбе знакомого.

Суд признал ноябрянина виновным по двум статьям. Учитывая смягчающие обстоятельства, его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.