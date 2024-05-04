Что произойдет с ценами и спросом на новостройки в Челябинске летом 2024 года

Риелтор Найденов: в Челябинске не будет снижения цен на новостройки к лету

05 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Застройщики начнут предоставлять скидки на квартиры в новостройках к концу августа 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске высокий спрос на новостройки ожидается к июню 2024 года, а снизиться интерес к новому жилью может к концу августа. Именно тогда из-за возможной отмены господдержки можно будет ожидать предоставления скидок и специальных предложений при покупке новых квартир. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «В Челябинске снижения цен на новостройки к лету 2024 года не ожидаем. Драйвером покупок нового жилья до 1 июля 2024 года будет оставаться ипотека с господдержкой. Возможно, что после отмены господдержки наступит некоторый спад спроса, но в реальности падение продаж застройщики почувствуют только к концу лета 2024 года. Именно тогда стоит ожидать объявления различных „спецпредложений“ и скидок на отдельные позиции в прайсе или планировки», — сообщил Найденов. Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость», снижения цен на новостройки ожидать не стоит, так как застройщики весной вывели в продажу, а следовательно, и приступили к строительству большого количества новых жилых комплексов и новых домов, стремясь подстегнуть спрос именно к своим проектам. Также весенне-летний сезонный рост цен на стройматериалы не позволяет думать о снижении затрат на строительство. По словам Найденова, драйвером покупок нового жилья до 1 июля 2024 года будут оставаться ипотека с господдержкой, ведь она до сих пор не превышает 8%, и семейная ипотека со ставкой 6%. В случае отмены господдержки девелоперы начнут сбрасывать скидки на жилье, организовывая различные акции. При этом запас для скидок на новостройки застройщики создают уже сейчас, регулярно поднимая цены на квартиры. Также эксперт подчеркнул, на данный момент на рынке покупки новостроек временная стабилизация. Это связано с тем, что потенциальные покупатели пока не адаптировались к сегодняшним высоким ценам на строящееся жилье, ведь даже эконом-класс продается не ниже 100 тысяч за квадратный метр, не говоря уже о ЖК в центре Челябинска, где и 200 тысяч за квадрат не новость. Роста продаж квартир в новостройках можно ожидать в мае — июне. В это время активизируются покупатели, желающие воспользоваться ипотекой с господдержкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске высокий спрос на новостройки ожидается к июню 2024 года, а снизиться интерес к новому жилью может к концу августа. Именно тогда из-за возможной отмены господдержки можно будет ожидать предоставления скидок и специальных предложений при покупке новых квартир. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «В Челябинске снижения цен на новостройки к лету 2024 года не ожидаем. Драйвером покупок нового жилья до 1 июля 2024 года будет оставаться ипотека с господдержкой. Возможно, что после отмены господдержки наступит некоторый спад спроса, но в реальности падение продаж застройщики почувствуют только к концу лета 2024 года. Именно тогда стоит ожидать объявления различных „спецпредложений“ и скидок на отдельные позиции в прайсе или планировки», — сообщил Найденов. Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость», снижения цен на новостройки ожидать не стоит, так как застройщики весной вывели в продажу, а следовательно, и приступили к строительству большого количества новых жилых комплексов и новых домов, стремясь подстегнуть спрос именно к своим проектам. Также весенне-летний сезонный рост цен на стройматериалы не позволяет думать о снижении затрат на строительство. По словам Найденова, драйвером покупок нового жилья до 1 июля 2024 года будут оставаться ипотека с господдержкой, ведь она до сих пор не превышает 8%, и семейная ипотека со ставкой 6%. В случае отмены господдержки девелоперы начнут сбрасывать скидки на жилье, организовывая различные акции. При этом запас для скидок на новостройки застройщики создают уже сейчас, регулярно поднимая цены на квартиры. Также эксперт подчеркнул, на данный момент на рынке покупки новостроек временная стабилизация. Это связано с тем, что потенциальные покупатели пока не адаптировались к сегодняшним высоким ценам на строящееся жилье, ведь даже эконом-класс продается не ниже 100 тысяч за квадратный метр, не говоря уже о ЖК в центре Челябинска, где и 200 тысяч за квадрат не новость. Роста продаж квартир в новостройках можно ожидать в мае — июне. В это время активизируются покупатели, желающие воспользоваться ипотекой с господдержкой.