13 апреля 2024
12 апреля 2024

Большинство челябинцев планируют провести летний отпуск в поездках по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , чемоданы, переезд
Большинство челябинцев предпочли популярные отечественные направления Фото:

Большинство челябинцев планируют провести летний отпуск в поездках по России. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob, опросив экономически активных граждан.

«24% челябинцев проведут летние отпуска в поездках по России. Наиболее популярны такие направления как Крым, Краснодар и Алтай. В опросе приняли участие граждане со стабильной работой и доходами», — отмечают эксперты SuperJob.

Путешествия летом чаще всего планируют челябинцы с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. При этом 18% опрошенных собираются отдыхать летом на даче, а 14% проведут отпуск дома.

Отдыхать за границей будут 9% опрошенных. Среди зарубежных направлений популярны Турция, Египет и Таиланд. У 15% челябинцев не будет отпуска летом.

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Большинство челябинцев планируют провести летний отпуск в поездках по России. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob, опросив экономически активных граждан. «24% челябинцев проведут летние отпуска в поездках по России. Наиболее популярны такие направления как Крым, Краснодар и Алтай. В опросе приняли участие граждане со стабильной работой и доходами», — отмечают эксперты SuperJob. Путешествия летом чаще всего планируют челябинцы с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. При этом 18% опрошенных собираются отдыхать летом на даче, а 14% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 9% опрошенных. Среди зарубежных направлений популярны Турция, Египет и Таиланд. У 15% челябинцев не будет отпуска летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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