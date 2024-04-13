Большинство челябинцев планируют провести летний отпуск в поездках по России. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob, опросив экономически активных граждан.
«24% челябинцев проведут летние отпуска в поездках по России. Наиболее популярны такие направления как Крым, Краснодар и Алтай. В опросе приняли участие граждане со стабильной работой и доходами», — отмечают эксперты SuperJob.
Путешествия летом чаще всего планируют челябинцы с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. При этом 18% опрошенных собираются отдыхать летом на даче, а 14% проведут отпуск дома.
Отдыхать за границей будут 9% опрошенных. Среди зарубежных направлений популярны Турция, Египет и Таиланд. У 15% челябинцев не будет отпуска летом.
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